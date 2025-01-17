У Канаді пара отримала свої весільні фото через 56 років після одруження: у чому причина

У Канаді літня пара отримала свої весільні фото через 56 років після церемонії

Подружжя Шарманів із Канади одружилося понад 50 років тому, однак пара змогла отримати свої весільні фото лише зараз.

Причина у грошах – тоді у пари не вистачало коштів, щоб заплатити за знімки.

Їхню історію розповіли у The Washington Post.

Маргарет та Барі Шармани з Армстронга (Британська Колумбія) одружилися у 1968 році. На той момент жінці було 20 років, чоловіку – 21. Вони познайомилися на роботі – обидвоє працювали у банку. Саме Маргарет зробила пропозицію своєму коханому.

Її мама була швачкою, а тому пошила для всіх подружок нареченої рожеві сукні. Сукня самої Маргарет була прикрашена маленькими маргаритками.

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Маргарет Шарман у весільній сукні W. E. Saby Photography

Весільна фотосесія пари та їхніх гостей пройшла у студії неподалік від будинку пари. Однак через кілька тижнів, коли світлини були готові, виникла проблема.

У молодят не вистачило грошей, щоб заплатити за фотографії. З важким серцем вони залишили їх у студії. У них було лише кілька світлин, зроблених друзями.

За словами Маргарет, вона часто думала про знімки, але не мала змоги їх забрати. Вони з Баррі переїхали на острів Ванкувер і були зайняті вихованням двох синів.

Через кілька років після весілля Маргарет вирішила поцікавитися фотографіями, але дізналася, що фотоательє закрилося. Його власника жінці знайти не вдалося.

Маргарет подумала, що знімки, напевно, знищили, а тому забула про них.

Однак у грудні 2024 року, через 56 років після одруження, жінка отримала електронного листа від своєї давньої подруги Сенді Фаринук. У ньому була одна з її давно втрачених весільних фотографій.

Втрачене фото з весілля Шарманів W. E. Saby Photography

Сенді є президенткою Музейного товариства Ендербі. Цю світлину їй на електронну пошту надіслала людина, яка працює в історичному музеї Армстронга. Вона переглядала стос фото, подарованих закладу, і впізнала на одному з них молоду Фаринук, що була однією з подружок нареченої.

Проте ні Сенді, ні Шармани раніше цього знімка не бачили.

Згодом Фаринук дізналася, що в музеї Армстронга є ще світлини з весілля друзів. Тоді вона вирішила зробити подружжю сюрприз.

"Це було якраз перед Різдвом. Я зробила копії цих фотографій, а потім віддала їх синові Шарманів, щоб він вручив їх на свята.

Я знаю Марджі з 2 років – ми дружили все життя. Я розуміла, як багато вони для неї означають", – зауважила Сенді.

За словами адміністратора Музею та архіву Ендербі Джекі Пірас, знімки знайшли у великій коробці з фотографіями та негативами, які пожертвували на гаражному розпродажі.

Маргарет та Баррі Шармани зараз Margaret Sharman

"Я був приголомшений, коли побачив фотографії – той день для мене як в тумані. Я сміюся над груповим фото, де ніхто чомусь не усміхається. Ми маємо такий вигляд, ніби прийшли з похорону. Але я знаю, що насправді ми були дуже щасливі", – розповідає Баррі Шарман.

Тепер Маргарет хоче розшукати фотографа, який зробив їхні весільні світлини.

"Він – ангел. Він міг би знищити ці фотографії, але не знищив. Якщо він ще живий, я б хотіла сказати йому "дякую", – поділилася жінка.

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