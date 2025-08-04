У Канаді риба, що впала з неба, спричинила пожежу та знеструмлення села: як це можливо

У Канаді спалахнула пожежа через рибу, що впала з неба

У канадській провінції спалахнула пожежа та сталося відключення електроенергії через рибу, яка впала з неба.

Місцеві служби кажуть, що її впустив птах, що пролітав над місцем інциденту повідомляє The New York Times.

Пожежа виникла на території площею 5400 квадратних метрів в Ашкрофті, що у Британській Колумбії. Через це у селі тимчасово відключили електроенергію.

За допомоги місцевих фермерів та співробітників електроенергетичної компанії пожежники змогли загасити полум’я.

Потім почалося розслідування та пошук причини загоряння. За словами пожежників, вогонь виник через рибу.

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Вони вважають, що птах скопа, який пролітав над місцем інциденту, впустив свою здобич. Риба впала на лінії електропередач і спричинила іскри, які потрапили на суху траву. Тоді й почалася пожежа.

Риба, яка стала винуватицею пожежі Ashcroft Fire Rescue

Найближча річка, де, ймовірно, скопа зловила свою здобич, розташована на відстані приблизно 3,2 кілометра від місця пожежі.

Чому птах випустив рибу – невідомо, але є принаймні одна теорія.

Пожежники підозрюють, що причина у розмірі риби у та спеці, через яку скопа була виснаженою.

"Вона втомилася від сирої риби й хотіла спробувати приготовану", – пожартували вони.

Нагадаємо, на пасажирському літаку Virgin Australia сталася пожежа під час його заходу на посадку в австралійському місті Гобарт. В авіакомпанії припускають, що причиною займання міг бути звичайний павербанк.