У Кореї знайшли винуватця наймасштабніших пожеж в історії – він провів ритуал на могилі предків

Наймасштабніші пожежі у Південній Кореї міг спричинити 56-річний чоловік, який проводив традиційний ритуал вшанування предків із вогнем.

Поліція повідомила, що вже затримала його, але він заперечує свою провину, пише Yonhap.

За даними слідства, 22 березня чоловік запалив вогонь під час обряду біля родинної могили у повіті Ійсон провінції Північний Кьонсан.

Та через сильний вітер і посуху полум’я швидко поширилося на сусідні райони – Андон, Чхонсон, Йон’ян і Йондок.

Внаслідок пожежі, яка вирувала майже 10 днів, 30 людей загинули, а 45 – постраждали.

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Загалом знищено близько 48 тисяч гектарів лісу (це як 80% площі Сеула), понад 3 тисячі житлових будинків, 30 об’єктів культурної спадщини, близько 2 тисяч сільськогосподарських споруд тощо.

Згорів, зокрема, 1300-літній храм Гоун, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Korea JoongAng Daily

Раніше виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ко Кі Донг заявив, що основні осередки займання повністю ліквідовані.

"Ці пожежі завдали найбільших втрат у нашій історії – як людських, так і матеріальних", – сказав Ко.

За даними надзвичайників, пожежу в Північному Кьонсані, яка почалася 22 березня, вдалося взяти під контроль 28 березня.

А от у провінції Південний Кьонсан, де вогонь спалахнув на день раніше, його ліквідували 30 березня.

Уряд планує облаштувати тимчасові притулки в навчальних центрах і приватних закладах, щоб допомогти людям, які втратили житло.

Постраждалим нададуть екстрену допомогу, а також психологічну й медичну підтримку.

Лісова служба раніше повідомляла, що головні осередки пожеж у провінції Південний Кьонсан вдалося взяти під контроль 30 березня – майже через 10 днів після їх початку.

Там вогонь охопив понад 1,8 тисячі гектарів лісу – це майже як 2,6 тисячі футбольних полів.

До гасіння пожежі залучили 600 військовослужбовців і 49 вертольотів.

За даними Лісової служби, пожежу в Північному Кьонсані повністю приборкали до 17:00 28 березня, однак уночі вона знову спалахнула.

Пожежа у повіті Санчхон поширилась на Національний парк гори Чирі, була майже повністю ліквідована 30 березня.

Залишався лише осередок довжиною 200 метрів на околицях парку, де рятувальники продовжували боротьбу з вогнем.

Зранку 31 березня влада залучила 50 вертольотів, понад 1,4 тисячі рятувальників і 213 одиниць техніки. Станом на 8:00 ранку вогонь вдалося локалізувати на 99%.

Наступного тижня поліція планує розпочати спільне розслідування разом із Національним інститутом лісництва, судово-медичною службою та пожежниками.