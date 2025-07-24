В Австралії на борту літака спалахнув багаж: ймовірно, причиною пожежі став павербанк

На пасажирському літаку Virgin Australia сталася пожежа під час його заходу на посадку в австралійському місті Гобарт.

Сумка одного з пасажирів на багажній полиці раптово загорілася.

В авіакомпанії припускають, що причиною займання міг бути звичайний павербанк, повідомляють The New York Times та ABC News.

Пожежа почалася близько 9:00 ранку в понеділок на рейсі VA1528 зі Сіднея. Члени екіпажу погасили полум’я до посадки. Постраждалих серед пасажирів або членів екіпажу не було.

"Перший клієнт, який прийшов до мене зранку, сказав, що був на доволі моторошному рейсі до Гобарта. За його словами, до посадки залишалося близько 10 хвилин, коли пасажирам повідомили про дим і якийсь дивний запах, що йшов з однієї з багажних полиць", – сказав АВС працівник аеропорту Сем МакКембрідж.

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За його словами, пасажири побачили, як з багажного відділення вирвався "вогняний клубок", але екіпаж поводився професійно і загасив пожежу.

Портативні акумулятори або павербанки зазвичай працюють на літій-іонних батареях, які десятиліттями використовуються в смартфонах і ноутбуках. Але пошкоджені, перегріті або браковані батареї можуть загорітися.

За останні роки кількість таких інцидентів на бортах літаків зросла, тому деякі з найбільших авіакомпаній світу змінили правила перевезення цих пристроїв.

Наприклад, за 2024 рік Федеральна авіаційна адміністрація США зафіксувала 39 інцидентів, пов’язаних з літієвими батареями на пасажирських рейсах.

Австралійські чиновники також повідомили про зростання кількості пожеж, спричинених такими батареями.

За даними Австралійського управління з безпеки цивільної авіації, більшість пасажирів мають при собі щонайменше 4 пристрої з літієвими батареями, але часто не усвідомлюють ризиків такого багажу.

Компанії Thai Airways, Singapore Airlines і Malaysia Airlines вже заборонили використання павербанків під час польотів. Авіаційний регулятор Гонконгу також запровадив подібні обмеження для всіх авіакомпаній території, включно з Cathay Pacific.

У травні компанія Southwest Airlines стала першою серед чотирьох найбільших перевізників США, яка запровадила найжорсткіші правила щодо павербанків і заборонила перевезення портативних батарей у багажних відсіках.

Після інциденту Virgin Australia заявила, що переглядає свою політику, яка наразі дозволяє пасажирам брати павербанки на борт.

Також компанія попросила клієнтів тримати пристрої на виду та не користуватися ними під час польоту.

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Нагадаємо, раніше у Болівії літак із п’ятьма людьми впав у болото, що кишіло алігаторами.