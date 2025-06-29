У Канаді знайшли найстаріші кам'яні породи на Землі: їм понад 4 мільярда років

На східному узбережжі затоки Гудзон у канадській провінції Квебек дослідники виявили найдавніші породи земної кори, яким щонайменше 4,16 мільярда років.

Це вулканічні гірські породи з району Nuvvuagittuq Greenstone Belt, неподалік інуїтського муніципалітету Інукджуак.

Камені описали у дослідженні, опублікованому в журналі Science, повідомляє Reuters.

"Ці породи і зона Нуввуагіттук – єдине збережене свідчення з часів Гадея. Вони відкривають унікальне вікно в найдавнішу історію нашої планети, щоб краще зрозуміти, як формувалася перша земна кора і які геодинамічні процеси в цьому були задіяні", – каже керівник дослідження, професор геології Університету Оттави Джонатан О’Ніл.

Зразки досліджували за допомогою двох методів радіоізотопного датування. Вчені вимірювали, як розпадаються хімічні елементи самарій і неодим.

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Обидва методи показали однаковий результат – 4,16 мільярда років. Досліджували так звані "інтрузії" – породи, які утворилися, коли магма пробилася вглиб землі, застигла і перетворилася на камінь.

А породи, всередині яких ці інтрузії опинилися, можуть бути ще старшими: їм, можливо, 4,3 мільярда років.

За словами дослідників, породи Нуввуагіттуку, що переважно мають базальтове походження, змінювалися під дією високої температури й тиску.

Тобто вони могли сформуватися, коли дощ випав на розпечену поверхню лави, охолодив її та сприяв утворенню кори. Вода для цих дощів випаровувалась із первісних океанів.

"Оскільки частина цих порід утворилася також із осадів прадавньої морської води, вони можуть пролити світло на склад і температуру перших океанів і допомогти зрозуміти, в якому середовищі могло зародитися життя на Землі", – додає О’Ніл.

До цього найдавнішими вважалися породи з Північно-Західних територій Канади віком 4,03 мільярда років. А абсолютний віковий рекорд належить крихітним кристалам циркону з Австралії – їм 4,4 мільярда років.

Утім, на відміну від циркону, породи Нуввуагіттуку – це цілі фрагменти давньої земної кори, які досі зберігають сліди перших геологічних процесів на планеті.

Команда вчених сподівається, що їхнє нове відкриття допоможе краще дослідити загадкову Гадейську еону – найбільш ранній геологічний етап Землі, який охоплює період від 4,5 до 4,03 мільярда років тому.

Вважається, що на початку цієї епохи утворився Місяць. Та на час формування порід Нуввуагіттуку Земля вже почала набувати знайомих нам рис.

"Земля точно не була суцільною кулею з розплавленої лави протягом усієї Гадейської еони, як може здаватися з її назви. Приблизно 4,4 мільярда років тому вже існувала тверда кора, ймовірно, переважно базальтова, покрита мілкими й теплими океанами. Атмосфера теж була присутня – хоча зовсім не така, як зараз", – пояснив О’Ніл.

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