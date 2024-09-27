В Австралазії відкрили новий вид риб – далеку родичку акули з хвостом-батогом

В одному з регіонів Океанії виявили новий вид риб – австралазійську вузькорилу акулу-привида, яка належить до ряду химероподібних.

Загадкова істота мешкає на глибині 2,4 кілометра в Тихому океані біля Австралії та Нової Зеландії, має тонке "дзьобоподібне" рило, гладку шкіру, величезні очі та хвіст, що нагадує батіг.

Очільниця експедиції Бріттані Фінуччі назвала новий вид Harriotta avia на честь своєї бабусі, повідомляють The Guardian та NBC News.

"Avia означає "бабуся" латиною. Я хотіла їй віддячити, тому що вона з гордістю підтримувала мене протягом моєї наукової кар'єри". Химери також є досить давніми родичами риб (бабусями й дідусями), тому я подумала, що назва добре підходить", – сказала новозеландська науковиця Бріттані Фінуччі.

Химероподібні – це ряд морських хрящових риб, споріднений зі скатами й акулами, який існує вже понад 400 мільйонів років. У світі живе три сучасні родини химероподібних: звичайні химери, довгорилі химери та хоботнорилі химери.

ВІДЕО ДНЯ

Нову представницю родини довгорилих химер виявили працівники Національного інституту водних і атмосферних досліджень Нової Зеландії під час експедиції у регіоні під назвою Австралазія для компанії Fishers New Zealand.

Спочатку вчені думали, що риба належить до вже відомого виду з родини химер, але згодом зʼясувалося, що тварина є генетично і морфологічно унікальною. Новий вид вперше описали в журналі Environmental Biology of Fishes.

"Ми досі регулярно описуємо нові види. Іноді виявляється, що ці відкриття весь час були у нас під носом", – каже Бріттані Фінуччі.

Вчені не знають, скільки точно риб-химер плаває у світовому океані та як довго вони живуть. Також вони досі намагаються з'ясувати, яку роль ці створіння відіграють в екосистемі.

"Акули-привиди неймовірно маловивчені, ми багато чого про них не знаємо. Химери досить загадкові за своєю природою – їх буває важко знайти в глибокому океані. І вони зазвичай не отримують такої уваги, як акули, коли йдеться про дослідження", – додає науковиця.

Наразі по всьому світу відкрили приблизно 55 видів акул-привидів, причому близько 12 з них мешкають у водах Нової Зеландії та південної частини Тихого океану.

Нагадаємо, раніше австралійські науковці виявили новий вид мурах, який назвали на честь Волдеморта, та новий вид риб сімейства піраній, який назвали на честь персонажа з "Володаря перснів".

Також вчені виявили, що риба з найменшим у світі мозком видає звук, гучніший за постріл.