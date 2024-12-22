Миша-амфібія та сом з великим носом: вчені відкрили 27 нових видів тварин у джунглях Перу

У джунглях Перу дослідники виявили 27 нових видів ссавців, риб, земноводних та метеликів. Пошуки відбувалися у віддаленому густонаселеному регіоні, де науковці не очікували знайти значного біорізноманіття.

Експедицію провели влітку 2022 року, пише The Washington Post.

Результати роботи опублікували у звіті некомерційної організації Conservation International, яка спонсорувала дослідницьку подорож.

Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International Фото: Conservation International

Протягом 38 днів група вивчала густі джунглі, заболочені землі та гірську місцевість району Альто-Майо в Перу. Через густоту населення та значні вирубки регіон називають таким, де домінує людина. Тому перед початком роботи вчені не очікували знайти значного біорізноманіття.

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"Люди діяли, виходячи з припущення, що з таким сильним людським впливом не буде дуже великого біорізноманіття. Але ми виявили протилежне", – поділився керівник експедиції, старший директор з біорізноманіття та науки про екосистеми Conservation International Тронд Ларсен.

За його словами, команда вчених була вражена кількістю нових видів.

Уже в перший день дослідницької місії науковці натрапили на раніше не відомий вид в’юнкої саламандри. Невдовзі після цього вчені виявили новий вид метелика, а трохи пізніше – білки.

Однією з найбільш неочікуваних відкриттів під час експедиції стала миша, яка плаває за допомогою перетинчастих лап.

"Гризуни-амфібії є майже міфом для експертів із ссавців. Вони є однією з найбільш рідкісних груп ссавців у світі. Я був у багатьох експедиціях, де ми невпинно шукали їх і нічого не знайшли", – сказав доктор Тронд Ларсен.

Крім того, дослідники знайшли новий вид риби – краплеголового сома. Особливістю істоти є її великий ніс, мета якого залишається "повною загадкою".

"Він виглядає дуже схожим на тісно пов'язані види, за винятком голови, що має масивну структуру, схожу на краплю", – зауважив керівник експедиції.

Професор іхтіології, еволюції та систематики в Університеті штату Луїзіана Просанта Чакрабарті назвав сома "химерним". Науковець, який не брав участі в дослідженні, припускає, що рибина може використовувати свій незвичайний ніс для того, щоб відчути здобич, яка ховається в руслі річки.

Загалом за 38 днів експедиції команда дослідників виявила 27 нових для науки видів, зокрема чотирьох ссавців, вісім риб, трьох земноводних та 10 метеликів. Група також знайшла десятки рідкісних та зникаючих видів, деякі з яких не зустрічаються більше ніде на Землі.

"Виявлення чотирьох нових ссавців у будь-якій експедиції є дивовижним відкриттям. Знаходження їх у регіоні зі значною популяцією людей є надзвичайним.

Це – яскрава, динамічна мозаїка природних і антропогенних екосистем, які ми повинні підтримувати та відновлювати, якщо сподіваємося захистити види, які там зустрічаються", – пояснив Тронд Ларсен.

Загалом під час дослідницької подорожі в Альто-Майо вчені ідентифікували понад 2000 видів, ще 48 з яких продовжують вивчати, оскільки вони можуть виявитися новими для науки.

"Нам потрібно продовжувати документувати різноманітність організмів навколо нас, якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається, і знати найкращі способи управління довкіллям", – сказав доктор Лінарес-Паломіно, який не брав участі в експедиції.

Раніше в Австралії науковці виявили новий вид мурахи, яку назвали на честь головного антагоніста всесвіту Гаррі Поттера – Волдеморта.