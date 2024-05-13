У Карпатах врятували туриста, який зірвався з обледенілої ділянки Говерли

У Карпатах допомогли туристу, який зірвався з ділянки Говерли

Карпатські рятувальники допомогли туристу з Дніпра, який обірвався з обледенілої ділянки Говерли на зеленому маршруті.

Чоловік звернувся до рятувальників 11 травня о 03:36, повідомляє ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони спочатку підняли чоловіка, а потім супроводили до підніжжя гори.

Рятувальники закликали туристів утриматися від сходжень на частину Говерли, яка вкрита льодом.

"Просимо врахувати, що наразі значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом! Подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо, тому просимо утриматися від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування!" – наголошують у ДСНС.

Протягом вихідних рятувальники двічі надавали допомогу туристам в Карпатах ДСНС Франківщини

Загалом за вихідні карпатські рятувальники двічі допомагали туристам, які травмувались у горах.

Зокрема, 12 травня в другій половині дня ДСНС викликала жінка, яка травмувала ногу під час спуску з гори Хом’як по червоному маршруту.

27-річна жителька Івано-Франківщини не могла самостійно йти, тож гірські рятувальники надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті 30-річний чоловік зірвався зі снігового карниза і пролетів 80 метрів, але дивом вижив.

Також турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300 метрів на Гаваях і трьох днів голоду.