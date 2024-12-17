Жителю Кенії присудили 50 років тюрми за вбивство ЛГБТ-активіста

Едвін Чілоба (ліворуч) і його співмешканець Джектоне Одхіамбо

У Кенії суд призначив 50 років ув'язнення чоловіку, якого визнали винним у вбивстві ЛГБТ-активіста Едвіна Кіпту (відомого як Едвін Чілоба).

Тіло Кіпту знайшли в металевій коробці у місті Елдорет 4 січня 2023 року, і це шокувало ЛГБТ-спільноту консервативної східноафриканської країни, пишуть Reuters та The Guardian.

Деякі активісти назвали це "злочином на ґрунті ненависті до представників ЛГБТК-спільноти", але поліція відкинула такий мотив.

Згодом поліція заарештувала співмешканця Кіпту – фотографа-фрілансера Джектоне Одхіамбо, з яким активіст, імовірно, мав романтичні стосунки.

Одхіамбо висунули звинувачення на початку лютого 2023 року. Свідки повідомили, що бачили його біля коробки, в якій було знайдено тіло, а експертиза виявила сліди його ДНК на тілі вбитого, повідомляли Kenyans.co.ke.

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Нині Одхіамбо визнали винним у вбивстві. Суддя заявив, що обвинувачений "не виявив щирого каяття" і заслуговує на смертну кару, але її не застосовують в Кенії.

"Середнім варіантом між смертною карою і довічним ув'язненням є 50 років ув'язнення за цей злочин", – стверджує суддя.

Але місцеві журналісти зауважують, що таке швидке ухвалення вироку нечасто трапляється у кримінальних справах.

"Так, мій клієнт був засуджений до 50 років ув'язнення. Наразі я не отримував жодних інструкцій щодо подачі апеляції", – прокоментував ситуацію адвокат обвинуваченого Семмі Матай у коментарі Reuters.

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Нагадаємо, гомосексуальність у Кенії є незаконною, і статеві зв'язки між чоловіками можуть каратися 14 роками ув'язнення.