Як лідер релігійного культу в Кенії погубив життя сотень людей: свідки розповіли нові деталі знущань

Лідером церкви, члени якої масово відмовлялися від їжі, був Пол Маккензі

Колишні учасники релігійного культу в Кенії, де пастор морив голодом людей і обіцяв "зустріч з Ісусом", поділилися новими подробицями життя в общині. Наразі близько 600 членів секти вважають зниклими безвісти.

Як повідомляють у AP News, Пол Маккензі відкрив власну церкву в 2003 році, його прихильники приїжджали до міста з усієї Кенії. Це допомогло йому здобути національну популярність, з допомогою якої він зібрав навколо себе жертв.

Харизматичний лідер, як розповідали його послідовники, "творив чудеса", міг проводити процедуру екзорцизму та був щедрим.

Першу "увагу" правоохоронців Маккензі отримав у 2019 році, коли його ненадовго затримали за виступи проти ідеї уряду присвоїти кенійцям ідентифікаційні номери. Тоді лідер культу називав ініціативу "сатанинською".

У тому ж році він закрив приміщення своєї церкви в Малінді та закликав громаду слідувати за ним на орендовані 320 гектарів лісу, населеного дикими тваринами.

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За словами тих, кому вдалося вижити, послідовники Маккензі платили невеликі внески за володіння ділянками там. Водночас вони були змушені будувати будинки власними силами та жити в селищах, які мали біблійні назви, як-от Назарет.

Жінка Прісцилар Різікі покинула церкву Маккензі в 2017 році, але в общині залишилася її донька та троє онуків. Вона згадує, як спершу добрий наставник перетворювався на більш жорстокого.

За словами жінки, лідер культу обмежував її можливість бачитися з онуками. Для цього їхня матір мала попередньо отримати особистий дозвіл Пола Маккензі.

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Згодом тіло одного з онуків жінки ідентифікували за допомогою ДНК, дочка та ще двоє її дітей досі вважаються зниклими.

Колишня учасниця культу Маша розповіла, що усвідомлення того, що лідер "нехороша людина", до неї прийшло після того, як він заявив про необхідність посту для дітей. Унаслідок повного утримання від їжі діти мали би померти.

За даними слідства, Маккензі переконував послідовників у наближенні кінця світу. Маккензі стверджував, що єдиний спосіб урятуватися і зустрітися з Богом – голодування.

Уже після масових смертей поліція знайшла в будинку Маккензі в поселенні молоко та хліб.

Колишня членкиня церкви сказала, що втратила віру в лідера, коли побачила, як його послідовники вилучали голодних дітей з родини. Після того їх уже ніколи не бачили.

Жінка каже, що для охоронців общини було "звично" ґвалтувати жінок. Вона й сама зазнала сексуального насилля з боку чотирьох чоловіків, коли була вагітна четвертою дитиною.

За словами колишніх членів церкви, для членів громади наслідком порушення посту або спроб піти до лісу без дозволу було побиття.

Розтини понад 100 тіл померлих послідовників Маккензі показали, що люди помирали не лише від голоду, а й удушення та поранень, отриманих тупими предметами.

Під час пандемії COVID-19, яка зміцнила переконання Макензі в наближенні останніх часів, лідер наказав посилити піст. За словами свідків, батькам остаточно заборонили годувати своїх дітей наприкінці 2022 року.

За словами кенійського єпископа Томаса Какали, під час своїх служінь лідер культу рідко цитував Біблію.

"Якщо ти тверезий і хочеш почути слово Боже, ти не підеш до їхньої церкви", – стверджує представник духовенства, який раніше намагався дискредитували вчення Маккензі.

Місцевий копач Шукран Каріса Мангі розповів, що завжди приходить на роботу п’яним, але одного дня вплив алкоголю не зміг уберегти його від шоку.

Чоловік побачив тіло близького друга, чия шия була скручена настільки сильно, що голова та тулуб були обернені в протилежні сторони.

Жертви жорстокого вбивства були не першими, яких бачив чоловік. Раніше він відкопав тіла дітей на узбережжі Кенії, поблизу общини Пола Маккензі.

Мангі розповів, що іноді перед сном бачить перед очима останки інших жертв, а спогади понівеченого тіла його друга не дають заснути.

За даними Червоного Хреста Кенії, щонайменше 600 людей вважаються зниклими безвісти. Наразі достеменно відомо про 429 загиблих – їхні тіла ексгумували в лісі, де жили члени культу.

Наразі в Кенії триває судовий процес над Полом Маккензі та його послідовниками. Під час засідань свідки розповіли, що пастор наказував послідовникам нехтувати освітою, медициною, не їсти самим і морити голодом дітей.

Лідер секти не визнав себе винним у вбивствах 191 дитини та кількох пунктах звинувачення в ненавмисних вбивствах та інших злочинах. Якщо суд зрештою визнає його винним, Маккензі проведе решту життя за ґратами.