У Кенії знайшли сліди двох різних родичів сучасних людей: вони співіснували 1,5 млн років тому

У Кенії знайшли сліди, які належать двом різним родичам сучасних людей, що жили в один час і на невеликій відстані одне від одного. Їхній вік – близько 1,5 мільйона років.

Знахідку описали у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science, повідомляє The Guardian.

Сліди виявили американські вчені у відкладеннях басейну озера Туркана, що на півночі Кенії.

Поруч із численними скам’янілими відбитками птахів і тварин дослідники побачили безперервні сліди, залишені однією людиноподібною істотою.

Довжина кроків свідчила про те, що вона ходила у помірно швидкому темпі. Однак сліди відрізнялися від тих, які залишає сучасна людина.

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Натомість, за словами дослідників, відбитки міг залишити вид викопних людиноподібних гомінідів парантроп Бойса, який ще називають "людиною-лускунчиком" через великі зуби. Він не є предком людини, але розташований на бічній гілці нашого родинного дерева.

"Існують певні аспекти анатомії їхніх великих пальців ніг, які, зокрема, узгоджуються з візерунками, які ми бачимо на відбитках", – зазначив співавтор дослідження Кевін Гатала.

Один зі знайдених слідів Kevin G. Hatala

Команда також знайшла поруч три окремі сліди. Вони схожі на відбитки сучасної людини, тому вчені думають, що їх залишив представник виду людина прямоходяча (Homo erectus). Це предок нашого виду, який жив у цьому регіоні в той час.

"Я припускаю, що ці два види знали про існування один одного на цьому ландшафті та, ймовірно, визнавали одне одного "іншими". Це викликає багато цікавих запитань про те, як вони могли б взаємодіяти", – зауважив Гатала.

За його словами, це перший знімок двох видів в одній місцевості.

Хоча скам'янілості раніше вказували на те, що ці види могли співіснувати, часові проміжки, якими вони датуються, і розмір відкладень, в яких вони знайдені, занадто великі, щоб точно визначити їхню взаємодію.

Науковці кажуть, що інші сліди приблизно того ж періоду, знайдені у цій місцевості, також мають ознаки приналежності до різних видів.

Нагадаємо, вчені знайшли ідентичні набори слідів динозаврів раннього крейдяного періоду (понад 120 мільйонів років тому) на двох різних континентах. Один комплект знаходиться в Бразилії, а інший – приблизно понад 9 тисяч км до Камеруну.