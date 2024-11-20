Коли з’явилися колекціонери? Вчені кажуть, що першими могли бути діти неандертальців

Дослідники знайшли схованку з 15 морськими скам’янілостями у печері неандертальців Прадо Варгас, що на півночі сучасної Іспанії.

Науковці не можуть пояснити, навіщо предки людей збирали непотрібні предмети, однак припускають, що "колекція" могла мати символічне значення.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Quaternary, пише Popular Science.

Предметам може бути від 39 800 до 54 600 років, кажуть вчені. Своєрідну колекцію знайшли в місці, де не було відомо про присутність людини розумної.

"[Це] вказує на те, що колекціонування та пов’язане з ним абстрактне мислення були присутні у неандертальців до появи сучасних людей", – вважають автори дослідження.

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Фото: Навазо Руїс та інші

Практика збирати схожі предмети може здатися примітивною поведінкою, але науковці зауважують, що такі дії є ознакою розвинутого пізнання, оскільки вимагають присвоєння речам символічного значення.

"Ці скам’янілості можна розуміти як доказ художнього інтересу, потягу чи зацікавленості у формах природи", – пишуть автори дослідження.

Науковці зізнаються, що не мають достатньо переконливих доказів для того, аби пояснити знахідку. Водночас вони припускають, що збирати скам’янілості могли діти – аналогічно до того, як сучасні діти захоплюються збиранням наклейок, морських мушель чи іграшок. Крім того, у печері в Іспанії дійсно знайшли рештки дітей неандертальців.

Автори дослідження переконані, що предмети в схованці мали певне символічне значення.

"Можливо, люди, які збирали їх, отримували задоволення від того, що шукали та знаходили їх. Як і сучасні колекціонери", – додають вчені.

Вони припускають, що з цього могла започаткуватися практика колекціонування.

Раніше дослідники знаходили схожі схованки, які складалися лише з одного або двох предметів, тому "колекцію" з Прадо Варгас вважають унікальною.

"Групи неандертальців, які населяли печеру Прадо Варгас, збирали та накопичували скам’янілості, так само як ми шукаємо скам’янілості, щоб вивчати їх і зрештою зберігати в музеях.

Здається, це стає замкнутим колом і в якийсь момент ми станемо частиною того, що збираємо", – додали автори дослідження.

Раніше вчені знайшли докази синдрому Дауна в дитини-неандертальця після дослідження його кісток. Відкриття вважають першим доказом цього генетичного захворювання.