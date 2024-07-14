Мертві тюлені викидаються на пляжі Кейптауна: це пов’язують зі спалахом сказу серед морських тварин

На тлі спалаху сказу серед морських тварин на пляжі південноафриканського портового міста Кейптаун викидаються мертві тюлені.

Про це повідомляє CNN із посиланням на прибережну адміністрацію.

Серед цих тварин випадки такого вірусного захворювання трапляються рідко – єдиний випадок фіксували у 1980 році норвезьких островах Шпіцберген.

"Ми вважаємо, що це перше поширення сказу серед популяції морських ссавців, і це викликає занепокоєння у нас", – сказав менеджер прибережної адміністрації Кейптауна Грег Оелофсе.

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У Кейптауні з десятками пляжів і береговою лінією, що тягнеться понад 300 кілометрів, мешкають тисячі капських морських котиків – виду тюленів, який походить із півдня Африки.

За словами Оелофсе, у місті наразі зафіксовано 11 позитивних випадків сказу у тюленів, причому останній виявлено у тюленя, якого вже перевіряли 10 днів тому.

Однак у столиці ПАР закликають до спокою. Там зазначать, що тривають лабораторні дослідження, які мають визначити, як тюлені були заражені хворобою.

"Ми ще не знаємо, з чого це почалося. Фахівці генетично секвенують знайдений вірус сказу. Ми дізнаємося, коли вони з цим закінчать", – сказав він.

За останні роки в цьому районі загинули багато тюленів. У листопаді 2021 року офіційні особи провінції Західний Кейп заявили, що вони поховали близько 200 мертвих тюленів за один день після того, як їхні туші викинуло на берег через ймовірне недоїдання.

Водночас перший випадок загибелі тюленя від сказу було виявлено у Кейптауні у жовтні 2023 року.

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Департамент охорони здоров’я провінції Західний Кейп попередив жителів про ризик сказу ще минулого місяця. Наприкінці червня влада заявила, що підтвердила сім випадків захворювання тюленів із семи пляжів у Кейптауні та в інших місцях Західного Кейпу, закликаючи жителів уникати контакту з тваринами.

Сказ, який після появи симптомів майже завжди закінчується летально, є інфекційним вірусним захворюванням, яке вражає мозок і центральну нервову систему.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, собаки є основним джерелом передачі сказу людям. Вірус передається через укуси тварин або подряпини, і може пройти від трьох до 12 тижнів, перш ніж з’являться симптоми.

Оелофсе сказав, що в Кейптауні ще не було передачі сказу від тюленя до людини, і влада міста працює над запобіганням цьому.

"У нас є багато людей, які щодня стикаються з тюленями, наприклад серфінгісти, байдарочники, аквалангісти та інші. Отже, одна з речей, яких ми хочемо уникнути, – це можливість передачі сказу людині, і поки що цього не сталося", – зазначив він.

Раніше в місті Кейптаун внаслідок стресу помер тюлень, якого переслідували люди.