У Київському авіаційному інституті оголосили конкурс на посаду президента: які вимоги до кандидатів

У Державному університету "Київський авіаційний інститут" (раніше – Національний авіаційний інститут) оголосили конкурс на посаду президента закладу. Керівника вишу обиратимуть у межах експериментального проєкту керування університетами.

Конкурс проводить наглядова рада КАІ у формі співбесід із кандидатами, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Від претендентів на посаду вимагатимуть:

вільне володіння українською мовою;

щонайменше п’ять років на керівних посадах підприємств, установ, організацій, закладів освіти або 10 років на педагогічних, науково-педагогічних посадах закладу вищої освіти;

відповідність вимогам доброчесності.

Крім того, кандидати повинні мати навички, потрібні для керування КАІ, зокрема вміти залучати фінансові ресурси і контролювати їхнє використання, взаємодіяти з державними органами, науковою громадськістю, бути здатним розробити та виконати стратегію вишу щодо фінансового плану, інноваційної та наукової діяльності.

Крім пакета необхідних документів, для конкурсу потрібно подати проєкт плану стратегічного розвитку КАІ.

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Народний депутат і член наглядової ради університету Роман Грищук написав, що орган гарантує чесну, прозору та неупереджену процедуру конкурсу.

"Ми хочемо, щоб цей вибір був справжнім вибором з найкращих. Тому закликаю всіх, хто має бачення, досвід і амбіції – подаватися.

А також – поширити інформацію серед тих, хто може стати сильним лідером для авіаційної освіти України", – додав нардеп.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту щодо керування закладами вищої освіти. Ініціатива передбачає збільшення самостійності трьох вишів, які долучилися до неї.

Учасниками проєкту стали:

Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У межах ініціативи в КАІ створили наглядову раду, членами якої зокрема стали заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, нардеп Роман Грищук, науковець Антон Сененко та директор громадської організації "Повернись живим!" Тарас Чмут.