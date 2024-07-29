У Києві охоронець ЦУМу не пропускав відвідувачів із плакатами на підтримку полонених: його звільнили

У київському ЦУМі охоронець намагався вигнати з торгового центру відвідувачів, які мали при собі плакати на підтримку військовополонених.

Після суспільного розголосу чоловіка звільнили, повідомили в Instagram-історії універмагу.

Про інцидент на своїй Facebook-сторінці розповіла диригентка Катерина Косецька. Жінка розповіла, що після акції на підтримку військовополонених вони разом із друзями вирішили піти до ЦУМу попити кави.

Компанія підіймалася на ескалаторі, й між поверхами до них підійшов охоронець із зауваженнями щодо плаката, який Катерина тримала у руках. Чоловік зазначив, що це "не формат ЦУМу".

"23 музиканти у полоні вже понад 2 роки. Русня катує оркестрантів:

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36-ї бригади морської піхоти;

12-ї бригади Нацгвардії;

56-ї бригади ЗСУ", – йшлося на плакаті.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Коли компанія відпочивала на фудкорті, до них знову підійшов той самий охоронець, але вже з камерою. Він сказав, що ЦУМ – "це не місце для нагадування про військовополонених", та назвав плакат "агітацією їхньої точки зору".

"Ваше нагадування людям (які перебувають у полоні – ред.) ніяк не допоможе", – заявив охоронець у розмові.

Також він додав, що такі "послання" можуть заважати іншим відвідувачам.

У ЦУМі перепросили за цей інцидент та назвали дії охоронця "абсолютно неприпустимими".

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось, і не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова.

Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після службового розслідування цей співробітник більше не працює в ЦУМ Київ", – йдеться у заяві торгового центру.

Заява представників ЦУМу @tsum.kyiv/Instagram

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