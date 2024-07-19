У Київзоо показали нову домівку для врятованих від війни шпорових черепах

У Київзоо показали нову домівку для групи шпорових черепах

У Київському зоопарку облаштували літні угіддя для найбільших черепах закладу – Дяді Саші, Матильди та Чебурека. Також там мешкатиме група шпорових черепах, яких раніше вивезли з постраждалих від війни регіонів.

"На відтвореному куточку живої природи, загальною площею 370 квадратних метрів розмістили аж три зелені фазенди. Для максимального комфорту черепах тут встановили тіньові навіси та зонти від спеки та дощу.

Тваринам облаштували 3 зелені фазенди Київзоо

А ще ці велетенські мешканці угідь полюбляють приймати піщані та водяні ванни. Тож басейни та пісочниці – прекрасне доповнення для їхнього комфортного життя", – розповіли працівники Київського зоопарку.

У Київзоо зазначають, що шпорові черепахи – це рослиноїдні тварини. Зокрема ці плазуни полюбляють траву, сіно, овочі та фрукти.

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Ці плазуни полюбляють траву, сіно, овочі та фрукти Київзоо

Раніше черепах врятували з регіонів, які постраждали через війну Київзоо

Улюблений смаколик черепах – гібіскус. Спеціально для них цю рослину персонал зоопарку вирощує самостійно, тож ним вони можуть ласувати протягом цілого року.

Побачити тварин у їхніх нових помешканнях можна на початку Центральної алеї Київзоо (одразу за будинком папуг-монахів).

Нещодавно у Київському зоопарку облаштували нове житло для врятованих сов і птахів.