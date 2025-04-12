У Пекіні вирує руйнівний вітер: людям вагою до 50 кг радять не виходити з дому

На вихідних вітер у Пекіні може бути найсильнішим за останні 70 років

У столиці Китаю Пекіні вирує, ймовірно, найсильніший вітер за останні 70 років. Через це вперше за десятиліття в місті оголосили помаранчевий рівень тривоги, а містян закликають не покидати домівки.

Державні ЗМІ застерігають, що людей вагою менше ніж 50 кілограмів може "легко здути", інформують BBC та The New York Times.

За прогнозами, на вихідних декілька міст Китаю охоплять вітри швидкістю 150 км/год, які рухаються з напрямку Монголії. У цю пору негода в країні не рідкість, але цьогоріч шторм може бути найсильнішим у регіоні за останні 70 років.

Через загрозу в Пекіні вперше за десятиліття оголосили помаранчевий рівень тривоги – другий за величиною в чотирирівневій системі попереджень про негоду.

Крім сильного вітру, в столиці Китаю очікують різке падіння температури повітря – на 13°C протягом 24 годин. Похолодання збігатиметься в часі з піком негоди, яка припаде на суботу.

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"Цей сильний вітер є екстремальним. Він вируватиме тривалий час, охопить значну територію та стане катастрофічним", – повідомили в Пекінській метеорологічній службі.

У Пекіні на вихідні закрили парки та визначні пам'ятки, а кілька заходів, зокрема перший півмарафон гуманоїдних роботів, перенесли.

Уже 11 квітня сильний вітер і дощ повалив 400 дерев у столиці. Крім того, в ніч на суботу на півночі країни прокотилися пилові бурі.

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Попри наближення небезпечної погоди, користувачі місцевої соцмережі жартують із цього приводу. Зокрема, приводом для таких дописів стало особливе застереження для пекінців вагою менше ніж 50 кілограмів.

"Я завжди їв так багато виключно заради цього дня", – пожартував один із користувачів.

Інший китаєць іронічно назвав вітер "розсудливим" через те, що він "працюватиме" на вихідних.

Раніше ми розповідали про 71-річного англійця, який загинув через удар струмом, коли спробував зробити фото в Гімалаях.