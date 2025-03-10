Чи дійсно на Україну насувається потужний ураган? Офіційна заява Укргідрометцентру

Чи дійсно на Україну насувається потужний ураган

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру спростували інформацію про нібито насування на Україну потужного урагану, сила вітру якого здатна пошкодити будівлі та спричинити падіння дерев. Такі дані днями активно поширювали у соціальних мережах.

Однак це не відповідає дійсності, наголосили в Укргідрометцентрі.

Синоптики застерігають: тільки Український гідрометеорологічний центр має право попереджати населення про небезпечні погодні умови. Його актуальні прогнози доступні на офіційному сайті установи.

"Аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів.

Використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, нещодавно в медіа з’явилася інформація, що вже 12 березня, на західну частину України може насунутися потужний ураган – швидкість вітру нібито досягатиме 120 кілометрів на годину.

Повідомлялося, що він здатен завдати серйозних руйнувань, а тому мешканців закликали стежити за погодніми умовами та підготуватися до ймовірних наслідків стихійного лиха.

Раніше ми розповідали, що через кліматичні зміни урагани стали настільки сильними, що науковці пропонували змінити їхню класифікацію.