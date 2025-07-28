"Серйозний підрив репутації": настоятеля храму Шаолінь у Китаї підозрюють у розкраданні коштів

Головний ченець храму Шаолінь у Китаї, де зародилося бойове мистецтво кунг-фу, опинився під слідством. Настоятеля монастиря підозрюють у незаконному привласненні коштів.

Крім того, його звинувачують у порушенні буддійських заповідей – Ши Юнсіня нібито мав стосунки з кількома жінками та міг стати батьком щонайменше однієї дитини, повідомляє The Guardian.

Як свідчить сайт храму, Ши Юсінь, справжнє ім’я якого Лю Іньчен, долучився до монастиря в 1981 році. Ченець став наставником Шаоліня в 1991 році.

Настоятель став відомий як "монах-генеральний директор". Його критикували за розвиток комерційних проєктів і просування шоу та товарів, пов’язаних із кунг-фу.

У минулому він уже стикався зі звинуваченнями в батьківстві та розкраданні коштів. Однак у 2016 році розслідування зняло з Ши Юсіня всі підозри.

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Тепер монаха знову звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів і порушенні буддійських порядків через ймовірні стосунки з жінками.

Китайська буддійська асоціація вже позбавила Ши свідоцтва про висвячення. Крім того, його звинуватили у "серйозному підриві репутації буддійської громади та іміджу ченців".

Досі настоятель храму публічно не відповів на ці заяви. Місцева влада заперечила інформацію про те, що ченця нібито затримали при спробі втекти до США з кількома жінками та близько 20 дітьми.

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