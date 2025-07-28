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"Серйозний підрив репутації": настоятеля храму Шаолінь у Китаї підозрюють у розкраданні коштів

Анна Коваленко — 28 липня, 15:01
Серйозний підрив репутації: настоятеля храму Шаолінь у Китаї підозрюють у розкраданні коштів
Ілюстративне фото монахів Шаоліня
Фото: ChinaImages/DepositPhotos

Головний ченець храму Шаолінь у Китаї, де зародилося бойове мистецтво кунг-фу, опинився під слідством. Настоятеля монастиря підозрюють у незаконному привласненні коштів.

Крім того, його звинувачують у порушенні буддійських заповідей – Ши Юнсіня нібито мав стосунки з кількома жінками та міг стати батьком щонайменше однієї дитини, повідомляє The Guardian.

Як свідчить сайт храму, Ши Юсінь, справжнє ім’я якого Лю Іньчен, долучився до монастиря в 1981 році. Ченець став наставником Шаоліня в 1991 році.

Настоятель став відомий як "монах-генеральний директор". Його критикували за розвиток комерційних проєктів і просування шоу та товарів, пов’язаних із кунг-фу.

У минулому він уже стикався зі звинуваченнями в батьківстві та розкраданні коштів. Однак у 2016 році розслідування зняло з Ши Юсіня всі підозри.

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Тепер монаха знову звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів і порушенні буддійських порядків через ймовірні стосунки з жінками.

Китайська буддійська асоціація вже позбавила Ши свідоцтва про висвячення. Крім того, його звинуватили у "серйозному підриві репутації буддійської громади та іміджу ченців".

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Досі настоятель храму публічно не відповів на ці заяви. Місцева влада заперечила інформацію про те, що ченця нібито затримали при спробі втекти до США з кількома жінками та близько 20 дітьми.

Нагадаємо, раніше в Непалі за сексуальне насильство над неповнолітнім чоловіком засудили Рама Бахадура, якого тисячі людей вважали "реінкарнацією Будди".

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