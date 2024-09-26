У Китаї знайшли найстаріший сир у світі. Який він міг мати смак?

У 2003 році в північно-західній частині Китаю вчені знайшли три мумії, поховані у намистах із дивною речовиною всередині. Тепер дослідники встановили, що таємничі грудки – найстаріший сир у світі віком близько 3600 років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікуваному в журналі Cell, пише Popular Science.

Аналіз ДНК бактерій допоміг дослідникам встановити, що таємничі грудочки – кефірний сир двох видів, який виготовлений з коров’ячого та козиного молока, інформують у Live Science.

"Це найстаріший відомий зразок сиру, коли-небудь знайдений у світі. Такі харчові продукти, як сир, надзвичайно важко зберегти протягом тисяч років, тому це рідкісна та цінна можливість", – сказала провідна авторка дослідження Цяомей Фу, палеонтологиня з Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних при Китайській академії наук у Пекіні.

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Раніше дослідники виявляли навіть старші залишки молочних продуктів на стінках керамічних горщиків.

Натомість китайський сир має тверду форму, що робить його унікальним, каже біомолекулярний археолог Базельського університету в Швейцарії Шеван Вілкінс, який не брав участі в дослідженні.

Дослідники виявили, що молочний продукт містить кілька видів бактерій та грибків, зокрема Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii, які і зараз використовують для сироваріння.

Генетичний аналіз мікробів підтверджує, що сир зробили шляхом ферментації та висушування молочного продукту. Його виготовили з тих самих бактерій, дріжджів та комплексу грибків, що входять до складу сучасного кефіру.

Дослідження виявило, що мікроби в знайденому сирі мали різне географічне походження: одні з Сіньцзяню (Китай), інші – з Кавказу.

За словами Цяомей Фу, це свідчить про наслідки тривалих подорожей Євразією кочових груп. Під час переходу з місця на місце люди, ймовірно, обмінювалися молочними продуктами та посудинами, в яких зберігалися різні мікроби.

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"Неймовірно захопливо не тільки знати, що ця бактерія була там, але й мати можливість простежити, звідки молочне виробництво поширилося в степ", – каже Вілкінс.

Відкриття, на думку авторів дослідження, підкреслюють вирішальну роль молочних продуктів у розвитку людських спільнот по всьому світові, зокрема в бідних екосистемах, як азійський степ.

"Люди "одомашнювали" мікроби ще раніше, ніж навіть знали про їхнє існування. Ми вважаємо, що молочне виробництво – це технологія, яка передувала винайденню кераміки", – говорить Крістіна Воррінер, біомолекулярна археологиня з Гарвардського університету, яка не брала участі в роботі.

Чи був смак найстарішого сиру настільки особливим, що стародавні люди вирішили бути похованими разом із ним?

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Крістіна Воррінер припускає, що китайський сир був "досить кислим", що характерно для традиційних азійських молочних продуктів, які багаті на молочну кислоту. За її словами, ця їжа мала також бути "прикольною" та "особливою", подібно до специфічного смаку, який мають французькі сири.

Однак дослідникам не вдалося достеменно встановити, наскільки цей продукт був схожим на сучасні сири. Також не відомо, з якою метою людей ховали з намистом, наповнене ним.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року дослідники виявили в міста Кармона (Іспанія) найстаріше вино, яке збереглося в рідкому стані.