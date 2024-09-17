Жінки неоліту теж робили макіяж: у Туреччині знайшли підводку для очей віком 8200 років

Кам'яна підводка з фарбою на кінці

Турецькі археологи знайшли старовинну камʼяну підводку для очей віком 8,2 тисячі років під час розкопок кургану Єшилова Гююк в Ізмірі.

На кінчику підводки виявили залишки чорної фарби, яку використовували для макіяжу очей в арабських, середземноморських та південноазійських країнах, пише Arkeonews.

Вчені припускають, що чорна речовина на кінчику підводки, – це оксид марганцю, що був основним компонентом косметичного засобу під назвою кохль. Субстанцію вже відправили на аналіз.

За словами професора Зафера Дерина з Університету Еге, який очолив розкопки, знахідка свідчить про те, що жінки Егейського моря 8200 років тому дбали про свою зовнішність.

Майже 10-сантиметрову підводку виявили під час розкопок у Єшилова-Гююк DHA

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"Загострений кам'яний олівець використовували, занурюючи його в посудину, наповнену фарбою. Цей спосіб використання дотепер присутній у різних частинах Анатолії.

Це не перший наш артефакт, який свідчить про те, що егейські жінки надавали великого значення своїй красі. Ми також знайшли посудину, в яку вони складали свої прикраси", – каже Зафер.

Також усі ці знахідки свідчать про те, що історичні поселення в районі Ізміра існували ще 8500-6500 років тому.

Нагадаємо, Єшилова Гююк – це курган у районі Борнова та найдавніше відоме доісторичне поселення в районі Ізміра.

Розкопки в цьому регіоні ведуться з 2005 року. Нині їх проводять за підтримки Міністерства культури і туризму, муніципалітетів Ізміра та Борнова, а також Університету Еге.

Цікаві знахідки епохи неоліту вже допомогли вченим дізнатися багато нового про перших поселенців в районі Ізміра на узбережжі Егейського моря, їхнє оточення та культуру.

Наприклад, науковці зʼясували, що поселенці мали окремі системи дахів й жили в окремих будинках, на відміну від жителів Каталхоюка в середній Анатолії.

Раніше на розкопках поселення Бюклюкале вчені знаходили табличку з описом вторгнення у місто, у Чатал-Гююк – найстаріший у світі хліб, а в Караган-Тепе – кам'яні фалоси й реалістичне зображення віслюка.