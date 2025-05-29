Політ понад хмарами: у Китаї парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів

Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів. Попри екстремальні умови, чоловік вижив і безпечно приземлився.

Свій політ Пен Юйцзян розпочав із точки на висоті 3000 метрів у горах на півночі Китаю, пише The Guardian.

Чоловік хотів випробувати нове спорядження. Однак приблизно через 20 хвилин після початку польоту він потрапив у сильний висхідний потік повітря, який підняв його на висоту понад 5000 м. Таким чином він досягнув висоти найвищої гори світу – Евереста.

Політ був зафіксований на камеру. На записі видно, як чоловік летить над хмарами, весь покритий снігом. Зазначається, що на цій висоті температура повітря становила -35°C, а через брак кисню чоловік не міг нормально дихати.

Загалом він перебував у польоті більше години та підтримував радіозв'язок зі своїм другом Гу Чжімінем, який у цей момент був на землі. Чоловік намагався спуститися, але безуспішно. Він піднімався все вище, а на критичній висоті навіть знепритомнів.

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Врешті парапланерист зміг приземлитися приблизно за 30 кілометрів від місця запуску, де його зустріли Гу та ще один друг.

Саме друзі пізніше опублікували відео польоту Пена на Douyin – китайській версії TikTok, де воно невдовзі стало вірусним і викликало захоплення глядачів.

Однак владі це не сподобалося, оскільки польоти на пароплані потрібно попередньо погоджувати, а чоловік цього не зробив. За це Пена Юйцзяна вирішили покарати: йому заборонили літати на пів року.

У спортивному бюро також заявили, що через відсутність реєстрації польоту ніхто не фіксуватиме його досягнення.

Щоправда, підняття на висоту понад 8 тисяч метрів – це ще не світовий рекорд. У 2007 році німецька парапланеристка Ева Віснєрська підійнялася на висоту 9946 метрів, потрапивши у подібний висхідний потік повітря в Австралії. Вона була без свідомості 40 хвилин.

Лише після того, як пароплан спустився і спеціалісти перевірити дані про політ, вона дізналася, що встановила світовий рекорд.

Нагадаємо, нещодавно непальський гід-шерпа Камі Ріта підкорив Еверест у 31-й раз, побивши власний світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.