Політ понад хмарами: у Китаї парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів
Китайський парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів. Попри екстремальні умови, чоловік вижив і безпечно приземлився.
Свій політ Пен Юйцзян розпочав із точки на висоті 3000 метрів у горах на півночі Китаю, пише The Guardian.
Чоловік хотів випробувати нове спорядження. Однак приблизно через 20 хвилин після початку польоту він потрапив у сильний висхідний потік повітря, який підняв його на висоту понад 5000 м. Таким чином він досягнув висоти найвищої гори світу – Евереста.
Політ був зафіксований на камеру. На записі видно, як чоловік летить над хмарами, весь покритий снігом. Зазначається, що на цій висоті температура повітря становила -35°C, а через брак кисню чоловік не міг нормально дихати.
Загалом він перебував у польоті більше години та підтримував радіозв'язок зі своїм другом Гу Чжімінем, який у цей момент був на землі. Чоловік намагався спуститися, але безуспішно. Він піднімався все вище, а на критичній висоті навіть знепритомнів.
Врешті парапланерист зміг приземлитися приблизно за 30 кілометрів від місця запуску, де його зустріли Гу та ще один друг.
Саме друзі пізніше опублікували відео польоту Пена на Douyin – китайській версії TikTok, де воно невдовзі стало вірусним і викликало захоплення глядачів.
Однак владі це не сподобалося, оскільки польоти на пароплані потрібно попередньо погоджувати, а чоловік цього не зробив. За це Пена Юйцзяна вирішили покарати: йому заборонили літати на пів року.
У спортивному бюро також заявили, що через відсутність реєстрації польоту ніхто не фіксуватиме його досягнення.
Щоправда, підняття на висоту понад 8 тисяч метрів – це ще не світовий рекорд. У 2007 році німецька парапланеристка Ева Віснєрська підійнялася на висоту 9946 метрів, потрапивши у подібний висхідний потік повітря в Австралії. Вона була без свідомості 40 хвилин.
Лише після того, як пароплан спустився і спеціалісти перевірити дані про політ, вона дізналася, що встановила світовий рекорд.
Нагадаємо, нещодавно непальський гід-шерпа Камі Ріта підкорив Еверест у 31-й раз, побивши власний світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.