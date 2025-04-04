У Китаї жінка три години била струмом нареченого, щоб той відчув біль дітонародження

У Китаї чоловік потрапив до лікарні після того, як наречена три години била його струмом, щоб він відчув біль жінок під час пологів.

Чоловік погодився пройти імітацію пологів, аби довести свою любов, але внаслідок ушкоджень втратив частину тонкої кишки, пише South China Morning Post.

За даними видання NetEase News, жінка з провінції Хенань (центральний Китай) привела свого хлопця до "центру симуляції пологового болю", щоб перевірити його перед заручинами.

Її мати та сестра вважали, що хлопець повинен відчути труднощі, з якими стикаються жінки, щоб у майбутньому краще ставитися до своєї дружини.

Спочатку хлопець відмовлявся, але зрештою погодився. Електричний струм стимулював шкіру та м’язи, імітуючи біль від скорочень матки під час пологів.

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У перші 90 хвилин наречена вручну збільшувала інтенсивність удару, але потім інтенсивність залишалася на максимальному рівні до кінця "процедури".

"Мій хлопець почав кричати й труситися на рівні 8, лаявся та плакав на рівні 10, а наприкінці ледве дихав. Ми з сестрою витирали йому піт", – цитують жінку ЗМІ.

Після симуляції він був повністю мокрий, виснажений, корчився від болю в животі та блював.

Жінка каже, що вона та її родина не хотіли завдати шкоди чоловіку – лише показати, через що доведеться пройти його майбутній дружині.

Проте за тиждень чоловік потрапив до лікарні з сильним болем у животі. Лікарі виявили незворотне пошкодження частини тонкої кишки, і її довелося видалити.

Мати хлопця заборонила майбутній невістці відвідувати його в лікарні та повідомила, що заручини скасовано. Сім’я потерпілого планує звернутися до суду.

Тим часом наречена потерпілого заявила, що "готова взяти на себе всю відповідальність, якщо він одужає".

Якщо експертиза підтвердить зв’язок між симуляцією пологів та пошкодженням кишківника, жінку можуть притягнути до відповідальності.

Також її змусять покрити витрати на лікування, догляд, транспорт, харчування та реабілітацію потерпілого.

Нагадаємо, в Австралії жінка вбила чоловіка овочевим супом із 50 пігулками від біполярного розладу.