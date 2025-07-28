Для покращення народжуваності: у Китаї запровадили субсидію на догляд за дітьми

У Китаї планують виплачувати субсидії на догляд за дітьми для їхніх батьків. Уряд сподівається, що це допоможе підвищити народжуваність, яка зазнала значного падіння в останні роки.

У межах ініціативи на кожну дитину віком до трьох років виплачуватимуть приблизно 502 долари на рік, повідомляє Bloomberg із посиланням на офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Фінансову підтримку запровадили ретроспективно від 1 січня цього року. Очікується, що субсидіями щорічно користуватимуться понад 20 мільйонів китайських родин.

Офіційний мовник КНР додав, що раніше влада ввела податкові пільги, а також працює над способом надати більш доступні послуги з догляду за дітьми.

Субсидії на догляд запровадили після того, як у 2024 році втретє поспіль зафіксували скорочення населення країни. Минулого року кількість новонароджених становила 9,54 мільйона, що близько половини від показників до 2016 року, коли Китай скасував політику однієї дитини.

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У 2023 році КНР втратила титул найбільш населеної країни – першість перейшла до Індії. За демографічними прогнозуваннями ООН, Китай може зіткнутися з подальшим скороченням населення до 1,3 мільярда до 2050 року.

Такі тенденції спричиняють занепокоєння у другій за величиною економіці світу, де населення працездатного віку скорочується, що загрожує наявності робочої сили і продуктивності.

Цьогоріч на Всекитайському зборі народних представників кілька законодавців та політичних радників запропонували інші заходи, зокрема послуги з догляду за дітьми, які дозволять побудувати "суспільство, сприятливе для народжуваності".

Нагадаємо, нещодавно уряд України підтримав законопроєкт про збільшення виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень.