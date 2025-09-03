У Києві підліток заради розваги побив перехожого: кривднику загрожує 15 років тюрми

У Києві 17-річний юнак заради розваги жорстоко побив перехожого та забрав у нього мобільний телефон. Чоловіка госпіталізували з численними травмами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Правоохоронці встановили, що в одному з районів столиці група хлопців підійшла до 39-річного киянина та спровокувала словесний конфлікт.

"У ході сутички один з неповнолітніх наніс чоловіку удар головою в обличчя, від якого потерпілий вдарився об огорожу та впав на землю. Підліток продовжив жорстоко бити чоловіка руками та ногами, після чого відтягнув його в сторону та відібрав мобільний телефон", – розповіли у поліції.

Потерпілого доправили до лікарні у важкому стані. Повідомлення про госпіталізованого з Гідропарку чоловіка надійшло від медиків до Дніпровського управління поліції Києва.

Оперативники змогли встановити особу зловмисника – ним виявився 17-річний мешканець Києва, який нещодавно переїхав із Сумщини. Його затримали.

Слідчі оголосили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій із застосуванням фізичного насильства.

Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід. Загалом йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці червня в Одесі двоє підлітків з пневматичними пістолетами напали на безхатька на вулиці. Нападники втекли, коли втрутились перехожі.