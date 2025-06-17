У Києві внаслідок атаки РФ постраждала історична будівля Київської політехніки

Будівлю почали споруджувати в 1898 році

Через російську масовану атаку вночі 17 червня постраждала історична будівля навчального корпусу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Фундамент споруди заклали у 1898 році при започаткуванні закладу вищої освіти, повідомила адміністрація університету.

Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

Як свідчать опубліковані фото, через російські удари в приміщенні вишу були пошкоджені вікна, а також двері всередині будівлі. Крім того, шкоди зазнав п'єдестал однієї зі скульптур на території університету.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня Росія завдала масованої атаки по містах України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 428 безпілотників та ракет із 472 запущених. Влучання зафіксували в десяти локаціях, зокрема в дев’ятиповерхівці, один під’їзд якої зруйнувало повністю.

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Через обстріл були пошкоджені чотири гуртожитки Київського авіаційного інституту, двоє студентів отримання поранення – їм надали медичну допомогу та виписали з лікарні.

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Одна з поранених розповіла, що в момент атаки разом з іншим студентом перебувала в кімнаті гуртожитку. Хлопець зазнав травми голови, а дівчина – поранення вуха, ока та гематому на нозі.

"Але нам пощастило. Якби ми в цей момент стояли – не вижили б", – розповіла студентка.

Адміністрація вишу повідомила, що відновлення будівель триває – у частині гуртожитків знову працює водопостачання, однак деяких студентів довелося переселити.