У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і влучив у дитину: йому оголосили підозру

У Києві чоловік кинув пляшкою у вікно маршрутного автобуса. Через це 12-річний хлопчик отримав травму голови.

У коментарі "УП. Життя" в Деснянському управлінні поліції Києва розповіли, що інцидент стався у липні 2024 року. Лише зараз правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві.

ГУНП у місті Києві ГУНП у місті Києві ГУНП у місті Києві

Тоді між пасажиром та водієм маршрутки, що прямував від станції метро "Чернігівська" до житлового масиву Троєщина, виник конфлікт. Причиною суперечки стала відмова останнього підзарядити телефон, розповіли в столичній поліції.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, чоловік вийшов на зупинці громадського транспорту, підняв з асфальту покинуту "скляну пляшку від горілки" та кинув її у вікно маршрутки.

ВІДЕО ДНЯ

"Від удару скло розбилось та пляшка вдарила по голові 12-річного сина водія, який сидів на передньому боковому сидінні", – розповіли у поліції.

Дитина отримала легкі тілесні ушкодження – забійну рану голови. Внаслідок інциденту інші пасажири маршрутного автобуса не постраждали.

Хлопчика відвезли до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

"Дитина вилікувалася, усе гаразд. Легкі тілесні ушкодження передбачають втрату здоров’я до 21 доби", – пояснила старша інспекторка відділу моніторингу Деснянського управління поліції Наталія Федоровська.

Правоохоронці виявили винуватця в одному з хостелів Києва. Зловмисником виявився 30-річний чоловік. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Чоловік не пояснив правоохоронцям причини своєї поведінки.

"У таких випадках люди мало пояснюють. Він нічого не розповів, ймовірно, це відбулося емоційно", – розповіла Наталія Федоровська.

Зловмиснику повідомили про підозру в хуліганстві – ч. 1 ст. 296 КК України. За вчинене йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до 5 років.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція повідомила про підозру нападнику на громадську активістку та дружину військовослужбовці Лесю Волобуєву.