У Києві 38-річний чоловік побив матір через відмову дати йому гроші: жінку госпіталізували

У Києві затримали 38-річного чоловіка, який побив матір через відмову дати йому гроші. Літню шпиталізували з тяжкими травмами.

Нині киянину загрожує до восьми років ув’язнення, повідомляють у поліції Києва.

На 102 зателефонували лікарі й повідомили про те, що на одній з вулиць Оболонського району перебуває травмована жінка, яку під час сварки побив син.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння й вимагав у матері грошей. Коли та відмовила, син почав її бити.

"За висновком лікарів, у жінки закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер та інші тілесні ушкодження", – повідомляють у поліції.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Оболонського району Києва Христина Пятницька повідомила, що постраждалій жінці 60 років.

Чоловікові повідомили про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ). Нині він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінку повторно судитимуть за насильство над літньою матір’ю.