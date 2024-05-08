Схопив собаку і щосили кинув: у Києві чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з твариною

У Дніпровському районі Києва 39-річний чоловік посеред вулиці побив собаку. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, близько 23 години чоловік побачив на вулиці собаку своєї сусідки. Він схопив тварину за лапи, підняв догори та кинув з висоти власного зросту на асфальт. У той час супутниця зловмисника безуспішно намагалася завадити знущанню з тварини.

На крики собаки вибігла його власниця, яка згодом звернулася до правоохоронців та надала їм відео з камери відеоспостереження, інформує Національна поліція Києва. На опублікованому ролику видно побиття собаки.

Огляд ветеринара показав, що пес на прізвисько Пуля отримав забої м’яких тканин та грудної клітини. Зараз тварині надають необхідну допомогу.

Працівники поліції встановили, що винуватцем був 39-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, під час побиття собаки він був у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці припускають, що чоловік знав власницю собаки і причиною його вчинку стало бажання зробити неприємність людині, з якою він і раніше мав конфлікти, зазначила в коментарі для "УП.Життя" Київська міська прокуратура.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадуємо, 29 квітня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо створення Зоополіції. Посадовець зазначив, що створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження "є недоцільним".