У Києві чоловік порізав студента бритвою, бо той голосно слухав музику в автобусі – поліція

У Києві 53-річний чоловік напав на 17-річного студента, який голосно слухав музику в автобусі. Нападнику повідомили про підозру у вчиненні хуліганства – йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про інцидент, який трапився в Дарницькому районі столиці, розповіли в ГУНП в Києві та Київській міській прокуратурі.

Під час розслідування стало відомо, що постраждалий був одним із групи неповнолітніх хлопців, які голосно слухали музику в автобусі. Підлітки використовували портативну колонку. Один із пасажирів зробив їм зауваження, але молодики не відреагували на нього.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

"У цей час чоловік, який не був учасником цієї розмови, раптово піднявся зі свого місця, мовчки дістав з кишені перукарську бритву та завдав нею один удар в обличчя одного з хлопців, після чого намагався покинути місце події", – розповіли в прокуратурі.

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Внаслідок нападу хлопець отримав відкриту рану носа. Відразу після цього водій автобуса зупинився та звернувся до поліції. На місце також прибули медики, які доставили юнака до закладу охорони здоров'я.

Наразі 53-річний нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання про застосування до нього запобіжного заходу.

У коментарі для "Української правди. Життя" представник Дарницького управління поліції ГУНП Києва Євгеній Ласкін розповів, що постраждалому хлопцеві надали необхідну медичну допомогу в лікарні та відпустили додому.

За словами Євгенія Ласкіна, підозрюваного раніше не притягали до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в доведенні до самогубства підлітка. 18-річний юнак кинувся з багатоповерхівки після спілкування з вітчимом його дівчини.