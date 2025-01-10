Загибель 13-річного хлопця під час катання на лижах: поліція відкрила кримінальне провадження
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель 13-річного хлопця на одному з гірськолижних курортів Львівщини.
Вони перевірять дотримання керівництвом комплексу правил облаштування та утримання трас, повідомили у поліції області.
Трагедія сталася 8 січня близько 14:30 на території гірськолижного комплексу, розташованого у Стрийському районі.
Загиблий – 13-річний хлопець з Києва, який приїхав на курорт разом із сім’єю. Спускаючись трасою на лижах, він не розрахував швидкість, втратив керування та в’їхав у сітку, яка вказувала напрямок. Хлопець впав на сніг, отримавши травму голови.
Медики, які чергували на території комплексу, надавали йому допомогу. Однак від отриманих ушкоджень хлопець помер на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою "нещасний випадок".
Наразі проводиться досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці перевірять, зокрема, дотримання керівництвом комплексу правил з облаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.
Нагадаємо, у липні 2024 року в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Внаслідок цього загинув 20-річний хлопець, тіло якого знайшли дише на наступний день.
Правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом людям. Триває досудове розслідування.