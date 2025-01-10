Загибель 13-річного хлопця під час катання на лижах: поліція відкрила кримінальне провадження

Через загибель хлопця під час катання на лижах на Львівщині відкрили провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель 13-річного хлопця на одному з гірськолижних курортів Львівщини.

Вони перевірять дотримання керівництвом комплексу правил облаштування та утримання трас, повідомили у поліції області.

Трагедія сталася 8 січня близько 14:30 на території гірськолижного комплексу, розташованого у Стрийському районі.

Загиблий – 13-річний хлопець з Києва, який приїхав на курорт разом із сім’єю. Спускаючись трасою на лижах, він не розрахував швидкість, втратив керування та в’їхав у сітку, яка вказувала напрямок. Хлопець впав на сніг, отримавши травму голови.

Медики, які чергували на території комплексу, надавали йому допомогу. Однак від отриманих ушкоджень хлопець помер на місці.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою "нещасний випадок".

Наразі проводиться досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці перевірять, зокрема, дотримання керівництвом комплексу правил з облаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Внаслідок цього загинув 20-річний хлопець, тіло якого знайшли дише на наступний день.

Правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом людям. Триває досудове розслідування.