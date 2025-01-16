У Києві суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який в автобусі порізав підлітка бритвою

Київський суд відправив під нічний домашній арешт 53-річного чоловіка, який напав на підлітка з перукарською бритвою, бо той гучно слухав музику.

У Київській міській прокуратурі зауважили, що суд не задовольнив прохання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт, інформує hromadske.

Наразі чоловіка підозрюють у хуліганстві, але правоохоронці припускають, що інкриміновану статтю можуть змінити.

Під час судового засідання нападник пояснив, що група неповнолітній хлопців поводилася неприйнятно та не звертала уваги на зауваження інших пасажирів автобуса.

Нагадаємо, ввечері 14 січня в Дарницькому районі столиці трапився інцидент у пасажирському автобусі.

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Підлітки голосно слухали музику через портативну колонку. Присутній в автобусі чоловік дістав перукарську бритву й вдарив одного з хлопців по обличчю, а згодом намагався втекти.

Після цього водій автобуса зупинив рух. На місці подій працювала поліція й медики.

Внаслідок інциденту 17-річний хлопець отримав відкриту рану. Його нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали 31-річного киянина, якого затримали за підозрою в жорстокому поводженні з твариною.

Анастасія Боднар, "УП. Життя"