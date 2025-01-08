Забрав з вулиці і побив до смерті: в Києві за жорстоке поводження з псом затримали чоловіка

Кривднику тварини загрожує до восьми років ув'язнення

У Києві затримали 31-річного чоловіка за підозрою в жорстокому поводженні з твариною – чоловік до смерті побив собаку, якого напередодні забрав з вулиці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та столичній поліції.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці розповіли, що прибули до будинку після повідомлення про сімейних конфлікт. Поліціянти з'ясували, що між співмешканцями, які разом виховують трьох дітей, виникла суперечка.

Пізніше киянин "вирішив зігнати злість" на собаці, якого напередодні забрав з вулиці додому. Спершу чоловік виштовхнув тварину з квартири, а потім почав знущатися над нею.

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"Він завдавав ударів, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів тварина померла", – розповіли в прокуратурі.

Знущання над твариною вдалося записати на камеру спостереження в під’їзді будинку.

Кривдником виявився раніше судимий 31-річний чоловік. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Чоловікові вже обрали запобіжний захід – на час слідства він перебуватиме під вартою.

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"Крім того, перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних злочинів проти тварин", – додали в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Дніпрі загинуло близько 500 червонокнижних кажанів – напередодні рятувальники допомогли місцевим позбутися їх з домівки. Волонтери стверджують, що рукокрилі померли через неправильне транспортування.