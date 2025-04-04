У Києві оголосили про підозру виховательці, яка не втримала дитину на сходах

У Києві оголосили про підозру виховательці, через яку хлопчик отримав травму голови

У Києві правоохоронці повідомили про підозру виховательці приватного дитячого садочка, через яку 2-річний хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму.

Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомили у поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався наприкінці грудня 2024 року у Деснянському районі столиці.

За даними слідства, діти йшли з їдальні та спускалися сходами з третього на другий поверх. Старша та середня групи йшли самостійно, а 2-річного хлопчика вихователька вела за руку.

Жінка не втримала його і дитина впала зі сходів та вдарилася головою. Внаслідок цього хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, яка є тяжким тілесним ушкодженням.

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Вихователька не втримала хлопчика на сходах Київська міська прокуратура/Facebook

Дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. Наразі стан здоров’я хлопчика задовільний.

46-річній виховательці повідомили про підозру у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили тяжкі наслідки – частина 2 статті 137 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Також у прокуратурі наголосили, що садочок має ліцензію, а також правила та інструкції поведінки вихователів, з якими ознайомлені працівники. Проте у цій ситуації садок вважає винною дитину, яка, за словами підозрюваної, була занадто активною.

Нагадаємо, на Київщині вихователька дитсадка смикала та підіймала 5-річну дитину за одяг під час прогулянки на майданчику. Слідчі відкрили кримінальне провадження.