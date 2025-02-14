Вихователька дитсадка у Броварах смикала й підіймала за одяг 5-річну дитину: поліція відкрила справу
На Київщині вихователька дитсадка смикала та підіймала 5-річну дитину за одяг під час прогулянки на майданчику.
Інцидент стався в одному із дитячих садочків у Броварах 13 лютого, повідомляє поліція Київщини.
Поліціянти дізналися про це від представників служби у справах дітей та прибули на виклик.
Зʼясувалося, що жінка нещодавно влаштувалася на роботу вихователем до приватного центру дошкільного розвитку.
"Під час прогулянки вона вивела дітей на дитячий майданчик, почала брати 5-річного хлопчика за одяг і наказувати йому сісти, при цьому дитина голосно кричала", – кажуть правоохоронці.
Директорка центру одразу повідомила про ситуацію батькам дитини.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).
Нині триває досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, як вихователька дитсадка у Житомирі шарпає дітей за одяг. Її звільнили, а міськрада розпочала службове розслідування.