У Києві другий день поспіль фіксують погіршення стану повітря: містянам радять не виходити на вулицю
У Києві зафіксували погіршення стану повітря
Vitalik Radko/Depositphotos
Станом на ранок 13 лютого у Києві та його околицях зафіксували високий рівень забрудненості повітря – зросла концентрація завислих речовин (пилу).
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Ймовірною причиною погіршення якості повітря є накопичення завислих речовин через маловітряну погоду та підвищений атмосферний тиск – вони не сприяють розсіюванню домішок.
Погіршення стану повітря в столиці зафіксували ще 12 лютого.
Поки ситуація не покращиться, у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби.
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Окрім того, фахівці радять:
- вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці;
- перебуваючи на дворі, використовувати респіратор або захисну маску;
- кілька разів на день приймати душ;
- зробити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;
- зачинити вікна та двері у помешканнях та ущільнити отвори підручними засобами – скотчем чи тканиною;
- пити достатню кількість води (норма для дорослих – 2-3 літри на день), а щоб відновити втрачені солі та мікроелементи, краще вибрати лужну мінеральну воду.
Раніше ми розповідали, що забруднення повітря внаслідок пожеж спричиняє понад 1,5 мільйона смертей щороку.