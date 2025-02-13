У Києві другий день поспіль фіксують погіршення стану повітря: містянам радять не виходити на вулицю

Станом на ранок 13 лютого у Києві та його околицях зафіксували високий рівень забрудненості повітря – зросла концентрація завислих речовин (пилу).

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Ймовірною причиною погіршення якості повітря є накопичення завислих речовин через маловітряну погоду та підвищений атмосферний тиск – вони не сприяють розсіюванню домішок.

Погіршення стану повітря в столиці зафіксували ще 12 лютого.

Поки ситуація не покращиться, у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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Окрім того, фахівці радять:

вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці;

перебуваючи на дворі, використовувати респіратор або захисну маску;

кілька разів на день приймати душ;

зробити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;

зачинити вікна та двері у помешканнях та ущільнити отвори підручними засобами – скотчем чи тканиною;

пити достатню кількість води (норма для дорослих – 2-3 літри на день), а щоб відновити втрачені солі та мікроелементи, краще вибрати лужну мінеральну воду.

Раніше ми розповідали, що забруднення повітря внаслідок пожеж спричиняє понад 1,5 мільйона смертей щороку.