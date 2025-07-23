Протести проти закону №12414: у Києві друкарня відмовилася виготовити плакати для акції

Київська друкарня 24Print відмовилася виготовляти плакати для протесту проти скандального закону №12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець.

Фото: Мартина Богуславець/Facebook

На матеріалах мали бути зображені Володимир Зеленський та президент-утікач Віктор Янукович.

За словами Богуславець, друкарня спершу прийняла замовлення та отримала оплату, але згодом відмовилася від виготовлення плакатів.

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"Дуже перепрошую за ситуацію, проте керівництво не дало дозволу на друк макетів. Підкажіть, будь ласка, номер карти з якої проводили оплату – ми повернемо кошти за замовлення", – пояснили представники 24Print.

Згодом працівники Антикорупційного центру навідалися до закладу, де побачили, що плакати таки надрукували. Однак працівники друкарні відмовилися віддавати їх через "регламент керівництва, який забороняє друк провокаційних матеріалів".

Цікаво, що згодом до друкарні зі схожим замовленням звернулася волонтерка та співзасновниця фонду "Тиловики Азову" Дар’я Червона.

Спершу дівчина попросила роздрукувати фото президента Володимира Зеленського, а після погодження додала, що хотіла б ще мати знімок Володимира Януковича.

Як видно зі скриншоту, близько 40 хвилин після цього працівники друкарні не відповідали на численні повідомлення Дар’ї. Зрештою замовлення взяли до друку.

Фото: Скриншот/Дар'я Червона/Instagram Фото: Скриншот/Дар'я Червона/Instagram Фото: Скриншот/Дар'я Червона/Instagram

Згодом у соцмережах поліграфічний центр прокоментував інцидент, визнавши, що працівники відмовили в друку через "внутрішню політику компанії".

"Згідно з внутрішньою політикою компанії, яка діє у зв’язку з воєнним станом та відсутністю будь-яких інструментів для перевірки мотивів замовників, ми залишаємо за собою право відмовити у виробництві матеріалів із провокаційним політичним змістом [...]

Але будь-яка неоднозначна ситуація у воєнний час ставить у пріоритет спільну безпеку та не завжди є комфортною для сторін. Нам теж не подобається, коли доводиться ухвалювати такі рішення, але війна – це час, коли іноді доводиться обирати лише з-поміж поганих варіантів", – повідомили у друкарні.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12414, який докорінно змінили зранку перед засіданням парламенту. Документ передбачив фактичну ліквідацію незалежності антикорупційних органів – НАБУ та САП, які тепер зможе контролювати генеральний прокурор.

Представники цих органів публічно закликали Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт. З ідентичними гаслами українці зібралися на протестах у Львові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Луцьку та Києві.

Зрештою ввечері 22 липня президент підписав законопроєкт, а зранку наступного дня для зустрічі зібрав керівників усіх правоохоронних та антикорупційних органів.

В організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) заявили, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та фінансування відбудови країни.