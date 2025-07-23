Щоб не плакать, ми сміялися: меми про НАБУбу, Зеленського та скандальний закон №12414

22 липня Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроєкт №12414 про обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП.

Володимир Зеленський одразу ухвалив закон, хоча на офіційному урядовому сайті статус документа кілька разів мінявся: то він був підписаний, то переданий на розгляд, то знову підписаний.

У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі люди вийшли на акції протесту, а НАБУ і САП подякували суспільству за підтримку.

І, звісно, не минулося без чорного гумору: українці в соцмережах уже другий день роблять меми.

Постіронічні політичні меми

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Наприклад, з'явилася нова категорія мемів про НАБУбу, Зелебубу та інші співзвучні слова. Бо китайська іграшка Лабубу, звісно, моторошна, але не настільки, як ліквідація антикорупційної системи.

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Постіронічні політичні меми

Також українці вкотре висміяли президента-втікача Віктора Януковича. Але несмішним залишилось те, що востаннє такі широкі повноваження, як відучора, генпрокурор мав аж у часи диктатури Януковича і Пшонки.

Постіронічні політичні меми

"Фантомний" підпис президента став окремим приводом для жартів.

SMAK/Telegram

Постіронічні політичні меми

X/Twitter

X/Twitter

А ось вам ще трохи різних кумедностей:

X/Twitter

X/Twitter

МЕМАГРАМ/Х

Український Наступ/Telegram

Український Наступ/Telegram

А якщо серйозно, детальніше про скандал навколо "антиантикорупційного закону" та його ризики можна почитати у цьому тексті.