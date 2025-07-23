Щоб не плакать, ми сміялися: меми про НАБУбу, Зеленського та скандальний закон №12414
22 липня Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроєкт №12414 про обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП.
Володимир Зеленський одразу ухвалив закон, хоча на офіційному урядовому сайті статус документа кілька разів мінявся: то він був підписаний, то переданий на розгляд, то знову підписаний.
У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі люди вийшли на акції протесту, а НАБУ і САП подякували суспільству за підтримку.
І, звісно, не минулося без чорного гумору: українці в соцмережах уже другий день роблять меми.
Наприклад, з'явилася нова категорія мемів про НАБУбу, Зелебубу та інші співзвучні слова. Бо китайська іграшка Лабубу, звісно, моторошна, але не настільки, як ліквідація антикорупційної системи.
Також українці вкотре висміяли президента-втікача Віктора Януковича. Але несмішним залишилось те, що востаннє такі широкі повноваження, як відучора, генпрокурор мав аж у часи диктатури Януковича і Пшонки.
"Фантомний" підпис президента став окремим приводом для жартів.
А ось вам ще трохи різних кумедностей:
А якщо серйозно, детальніше про скандал навколо "антиантикорупційного закону" та його ризики можна почитати у цьому тексті.