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Щоб не плакать, ми сміялися: меми про НАБУбу, Зеленського та скандальний закон №12414

Олена Барсукова — 23 липня, 14:30
Щоб не плакать, ми сміялися: меми про НАБУбу, Зеленського та скандальний закон №12414
Oleksiy Drone

22 липня Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроєкт №12414 про обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП.

Володимир Зеленський одразу ухвалив закон, хоча на офіційному урядовому сайті статус документа кілька разів мінявся: то він був підписаний, то переданий на розгляд, то знову підписаний.

У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі люди вийшли на акції протесту, а НАБУ і САП подякували суспільству за підтримку.

І, звісно, не минулося без чорного гумору: українці в соцмережах уже другий день роблять меми.

Постіронічні політичні меми
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Наприклад, з'явилася нова категорія мемів про НАБУбу, Зелебубу та інші співзвучні слова. Бо китайська іграшка Лабубу, звісно, моторошна, але не настільки, як ліквідація антикорупційної системи.

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Постіронічні політичні меми

Також українці вкотре висміяли президента-втікача Віктора Януковича. Але несмішним залишилось те, що востаннє такі широкі повноваження, як відучора, генпрокурор мав аж у часи диктатури Януковича і Пшонки.

Постіронічні політичні меми

"Фантомний" підпис президента став окремим приводом для жартів.

Меми про Зеленського
SMAK/Telegram
Постіронічні політичні меми
X/Twitter
X/Twitter

А ось вам ще трохи різних кумедностей:

X/Twitter
X/Twitter
МЕМАГРАМ/Х
Український Наступ/Telegram
Український Наступ/Telegram

А якщо серйозно, детальніше про скандал навколо "антиантикорупційного закону" та його ризики можна почитати у цьому тексті.

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