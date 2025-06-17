У Києві внаслідок російських ударів погіршилася якість повітря: про які райони йдеться
Через російську атаку по Києву в ніч на 17 червня в деяких районах столиці фіксують підвищений рівень забрудненості атмосферного повітря. Найбільше його якість погіршилася в районах, де виникли пожежі.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів та Київській міській державній адміністрації.
За підрахунками фахівців, станом на 8 ранку 17 червня рівень забрудненості повітря в Києві низький на правому березі та середній – на лівому. При цьому радіаційний фон у всьому місті зберігається в межах норми.
На стаціонарних пунктах моніторингу якості повітря районів правого берега фіксують "дуже низький" або "низький" рівень забрудненості.
На лівому березі загальний рівень забруднення середній. При цьому найбільше погіршення виявили в Дарницькому районі, де індекс якості сягнув 80 пунктів, що відповідає "високому" рівню. Основною причиною вважають зростання концентрацій твердих частинок через пожежі після обстрілів.
Актуальний стан атмосферного повітря та радіаційного фону в режимі реального часу можна дізнатися на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".
У Міндовкілля закликають киян бути обережними в зонах із підвищених індексом забруднення.
Як бути мешканцям районів, в яких погіршився стан повітря?
Щоб уберегтися від впливу повітря низької якості в Міністерстві охорони здоров’я радять:
- зачинити вікна та двері;
- звести до мінімуму перебування на вулиці;
- пити більше води, зокрема мінеральну лужну;
- за можливості ввімкнути на максимальну потужність очищувач повітря;
- вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці;
- при перебуванні на вулиці носити маску;
- приймати душ кілька разів на день.
Нагадаємо, вночі 17 червня РФ здійснила атаку на українські міста, випустивши понад 440 безпілотників та 32 ракети. Ударів зазнали Одеса, Запоріжжя та Київ.
В одному з районів столиці зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. У місті знаходять невеликі металеві кульки – вражаючі елементи російських касетних ракет. За попередніми даними, в Києві загинули 15 людей, а ще 99 зазнали поранень.