"Не може бути пояснень": у Києві жінку не впустили в укриття готелю під час загрози ударів балістикою

У Києві чотиризірковий готель Radisson Blu відмовився впустити жінку в укриття під час повітряної тривоги 25 березня, коли була загроза балістичних ударів.

Про це повідомила Катерина Смачило.

У коментарі для "УП. Життя" Катерина розповіла, що її автіка була на стоянці біля цього готелю, тож, почувши сирену, вона без роздумів пішла до стійки адміністратора і попросила нагадати, як пройти в укриття.

"Мені відповіли, що укриття доступне тільки для тих, хто проживає в готелі. Я була обурена, але через страх балістики пішла в сусідній заклад і перечекала тривогу там", – сказала дівчина.

Після цього Катерина викликала поліцію.

У коментарі для "УП. Життя" представниця пресслужби Шевченківського управління поліції ГУНП міста Києва Анна Зубарєва розповіла, що потерпіла написала заяву. Її розглядатимуть 15 робочих днів.

"Працівників готелю будуть допитувати. Лише після цього зможемо дати правову оцінку інциденту", – зазначила Анна.

У поліції також зазначили: якщо укриття, розташованого в закладі, немає на офіційній карті бомбосховищ міста, чи впускати людей туди вирішує керівництво.

Про інцидент жінка розповіла в своїх соцмережах. У готелі відреагували на її допис: просили дати номер телефону, щоб пояснити, чому не пустили в бомбосховище.

"Пояснювати будете поліції й військовій адміністрації. Тут не може бути жодних пояснень", – відповіла потерпіла.

Листування Катерини з адміністрацією Radisson Blu Hotel Kyiv Катерина Смачило

Однак на це повідомлення у готелі не відреагували. А на своїй сторінці в Instagram пояснили: коли укриття переповнене, пріоритет у захисті мають гості.

"Ми завжди стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто в нас у гостях", – зазначили вони у розповіді.

Також "УП. Життя" звернулася до адміністрації готелю Radisson Blu за коментарем. Менеджерка з комунікацій Яна Кожекіна розповіла, що 25 березня у закладі була максимальна кількість гостей, тож вони нібито не могли впустити туди інших людей.

Розповідь, опублікована в Instagram Radisson Blu Hotel Kyiv Катерина Смачило

"Площа укриття, яке розташоване на підземному паркінгу, дозволяє розмістити не більше трьох заселених поверхів готелю із семи наявних. Вчора (25 березня – ред.) він був максимально заселений мешканцями, тобто тиснява та обмеженість простору не дали можливості вмістити тих людей, які не є нашими гостями.

У такому випадку ми рекомендуємо пройти в інше бомбосховище", – зазначила Яна Кожекіна.

Крім того, відмову у доступі до бомбосховища аргументують тим, що будівлі готелю немає у переліку укриттів Шевченківського району та на Мапі укриттів для населення Києва.

Нагадаємо, у "Дії" з'явилася інтерактивна мапа укриттів.