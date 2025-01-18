"Військові небезпечні": у Києві хостел відмовився обслуговувати речника ВМС і двох офіцерів

У Києві працівники хостелу Vshokoladi відмовили речнику Військово-морських сил ЗСУ Дмитру Плетенчуку та ще двом офіцерам у проханні пообідати, пояснивши це тим, що "військові небезпечні".

Про ситуацію розповів речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що знімав номер у хостелі і вирішив пообідати там разом із двома офіцерами. Однак працівниця на ресепшені їм відмовила, заявивши, що "військові небезпечні".

"На жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше, ми не обирали цю війну.

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Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати", – поділився роздумами Дмитро Плетенчук.

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У коментарі для "Української правди. Життя" в закладі заявили, що ситуація, яка склалася, була "непорозумінням" між їхньою працівницею та військовими. Там стверджують, що принесли свої вибачення речнику ВМС, і останній їх прийняв.

"Ситуація вирішена, вибачення принесли, висновки ми зробили", – пояснила представниця закладу.

Нагадаємо, 12 січня столичний ресторан відмовився обслуговувати військового через нібито "наказ керівництва". У закладі заявили, що зазвичай приймають у себе захисників.

Адміністрація закладу харчування стверджує, що відмову отримав чоловік, який нібито регулярно вчиняв "провокативні дії" на тлі конфлікту власника ресторану з його бізнес-партнером.