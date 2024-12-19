"Люди не розуміють, наскільки це складно": військовий зі Львова розповів про конфлікт щодо пандуса

Після реабілітації Сергій повернувся на службу в армію

У Львові розгорівся скандал довкола встановлення пандуса до під'їзду, в якому мешкає ветеран з інвалідністю. Сусіди обурилися розміром конструкції – за їхніми словами, вона настільки велика, що "заважає нормальним мешканцям".

У центрі цього конфлікту опинився військовий Сергій Власов. Чоловік став на захист України ще в 2014 році. Згодом демобілізувався, але після початку повномасштабного вторгнення він знову взяв до рук зброю. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав важке поранення, що призвело до втрати двох ніг.

Свою історію військовий розповів "УП. Життя".

Поранення, ампутація та повернення до служби

До поранення Сергій Власов був піхотинцем. У вересні 2023 року під час виконання бойового завдання він виконував роль командира вогневої підтримки. Тоді через приліт FPV-дрона Сергій зазнав важкої травми, що призвела до ампутації обох ніг.

Військовий розповів, що після поранення на нього очікувало тривале відновлення – близько шести місяців він не міг самостійно пересуватися, а ще пів року після протезування вчився заново ходити.

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Попри складне ушкодження чоловік вирішив продовжити службу у війську, але на іншій посаді.

"Тепер я ремонтую, збираю та модернізую FPV-дрони. Так, я не задіяний до активних бойових дій, проте роблю те, що можу", – каже Сергій.

Військовий виконує свої завдання в майстерні, яка розташована за 20-30 кілометрів від фронту.

Пристосування до повсякденного життя після поранення

Дружина Сергія Лілія займалася облаштуванням комфортних умов для чоловіка після поранення та реабілітації. Вона звернулася до міської влади з проханням спорудити пандус, за допомогою якого до їхнього під'їзду могли б потрапити маломобільні люди, зокрема її чоловік на кріслі колісному.

"Я тоді лежав у лікарні і мало приділяв цьому уваги. Дружина звернулася за консультацією до голови ОСББ, яка порадила написати заяву до місцевої адміністрації", – згадує Сергій.

Раніше поблизу під’їзду зовсім не було пандуса, тому вийти на двір чоловік міг лише на протезах. Однак пересуватися за допомогою них військовому буває складно, саме тому вдома він здебільшого використовує крісло колісне.

"Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються.

Люди не розуміють, наскільки це складно – ходити на протезах. І по квартирі я пересуваюся виключно на кріслі колісному, тому що це легше. І мені б було приємно, якщо б я зміг виїхати з квартири в сквер і попити з дружиною кави", – поділився Сергій.

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Конфлікт з сусідами через пандус

Родина Власових не згадувала про подану заяву, аж поки поблизу під'їзду не почалося спорудження пандуса.

18 грудня Сергій повернувся зі служби для проходження реабілітації. Коли він дружиною приїхав зі залізничного вокзалу, побачив у дворі будинку майже готову конструкцію.

Військовий каже, що підійшов до будівельників, аби подякувати їм за роботу. Аж тут з'явилися сусіди, які почали докоряти йому за розміри пандуса.

За словами Сергія, чоловік і жінка, які розв'язали конфлікт, проживають в іншому під’їзді будинку. Вони погрожували військовому тим, що спиляють конструкцію.

Крім того, вони ображали особисто бійця і його дружину, чим довели Лілію до сліз. Жінка зняла на відео частину сварки.

На ролику можна почути, як сусіди родини Власових апелюють до того, що Сергієві нібито не потрібен пандус.

"Він не те, що ходить. Він бігає. Йому це (йдеться про пандус – ред.) треба? Як так можна? Ви подивіться, нам стільки лишили (йдеться про місце перед під’їздом – ред.)", – каже одна з сусідок.

Після поширення відео в соцмережах і публічного розголосу до будинку приїхали представники місцевої влади, які завірили: конструкція пандуса відповідає вимогам Державних будівельних норм.

Фото: Андрій Садовий/Facebook Фото: Андрій Садовий/Facebook Фото: Андрій Садовий/Facebook

Не пандусом єдиним. Сергій – про проблеми із доступністю в Україні

Сергій вважає, що деякі українці цураються проблем маломобільних людей, бо просто не мали схожого досіду.

"Вони не замислюються над тим, як це важко. Бо що більший кут нахилу пандуса, то важче на нього піднятися.

Скористатися деякими пандусами в місті просто неможливо, деякими – дуже важко, і лише окремі з них є справді доступними", – пояснює військовий.

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Сергій каже, що хоча деяких із його сусідів не влаштовує розмір пандуса, більшість мешканців будинку підтримують його встановлення.

Однак з розмови з будівельниками чоловік дізнався, що негативна реакція на спорудження пандусів – доволі поширена.

"Мені би хотілося, щоб люди більш лояльно ставилися до цього питання. Хіба можна ставити естетику під'їзду понад можливість пересуватися людині на кріслі колісному?

На відео вони (сусіди – ред.) згадують про меблі, газон… Люди прожили стільки років, а говорять такі дурниці. Я прошу їх: "Схаменіться", – каже Сергій.

За його словами, що пандус біля дому – не єдина конструкція, яка необхідна для пересування маломобільних людей. Крім цього, потрібний пандус всередині під’їзду та розширення ліфта.

Однак на це військовий і не сподівається, адже 10% вартості реконструкції мають покрити мешканці під’їзду. Сусіди Сергія Власова вже відмовилися брати у цьому фінансову участь.