Вперше в Україні 5-місячному немовляті пересадили частину печінки: донором стала його мати

Найближчі пів року за станом Матвія спостерігатимуть лікарі

У Києві лікарі провели унікальну операцію – медики успішно трансплантували частину печінки 5-місячному немовляті. Донором для дитини стала його мама.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" кажуть, що цю процедуру провели в Україні вперше.

Матвій народився завчасно – на 36-му тижні вагітності. Малюку пізно діагностували вроджену ваду – у нього бракувало жовчного міхура та жовчних протоків у печінці.

НДСЛ "Охматдит" НДСЛ "Охматдит" НДСЛ "Охматдит"

Через це організм дитини не виводив токсини, які накопичували в печінці і могли призвести до цирозу, кажуть лікарі.

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До "Охматдиту" немовля доставили у віці чотирьох місяців, коли через печінкову недостатність у нього почали відмовляти нирки. Через пізню діагностику станові хлопчика могла зарадити лише трансплантація печінки.

"Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію", – розповіли медики.

Перед проведенням складної процедури лікарі медичного закладу консультувалися зі своїми колегами з Японії та Кореї, які допомогти підібрати оптимальний підхід для Матвія. Донором для маляти стала його мама – її орган ідеально підійшов для "надскладної трансплантації".

Частина органу, який пересадили 5-місячному хлопчику, була масою лише 118 грамів, додають працівники "Охматдиту".

"Ми виконали складну операцію з пересадки частини печінки, обравши саме той сегмент, який був оптимальним для маленького організму Матвія.

Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини", – поділився деталями хірург-трансплантолог Олег Годік.

В "Охматдиті" зауважили, що складна операція тривала майже добу – спершу лікарі взяли частину печінки від матері дитини, а пізніше – пересадили орган хлопчику.

Після цього маля перенесло складну реабілітацію. За словами медиків, лише на третій день після операції мама змогла побачити свого сина – в тілі Матвія досі було багато катетерів і трубок.

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"Ми з Матвієм боремося з самого його народження. І тепер, після трансплантації, ми нарешті їдемо додому, хоча ще будемо під наглядом лікарів.

Я вдячна всім нашим спеціалістам та команді Охматдиту за їхню підтримку", – сказала Катерина, мама хлопчика.

В "Охматдиті" розповіли, що 28 жовтня Матвія виписали додому, однак найближчі шість місяців він потребуватиме регулярних обстежень.

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