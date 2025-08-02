У Києві на канатній дорозі травмувалися двоє дітей: поліція розпочала провадження

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження через травмування дітей на канатній дорозі у столичному парку "Перемога".

Як повідомили у поліції Києва, ввечері 1 серпня двоє дітей зіткнулися під час катання на атракціоні, внаслідок чого дістали тілесні ушкодження.

Рятувальники спустили дітей з висоти. Медики, які прибули на місце події, госпіталізували 10-річну дівчинку із переломом руки, а 12-річного хлопця – із травмами грудної клітки та живота.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу (порушення вимог законодавства про охорону праці) та частиною 1 статті 137 ККУ (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання атракціону, документацію та відео. Триває досудове розслідування.

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Раніше в одному з парків Києва з мотузкової траси зірвався 14-річний підліток. Він отримав численні травми.