У Києві підліток упав з мотузкової траси: його госпіталізували з численними травмами

В одному з парків Києва 14-річний підліток зірвався з мотузкової траси. Юнак отримав численні травми.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці, повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними, 8 червня близько 14:40 підліток зірвався з висоти близько півтора метра під час проходження канатного атракціону у Дніпровському районі столиці.

Хлопець зазнав численних травм. Медичну допомогу йому надають у лікарні, куди його госпіталізували.

На місці правоохоронці з’ясовують деталі травмування дитини – там працює слідчо-оперативна група.

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За фактом падіння підлітка внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу – порушення вимог законодавства про охорону праці.

Нагадаємо, в липні 2024 року в столиці через обрив канатної дороги через Дніпро 20-річний хлопець упав у річку та загинув. Тіло померлого надзвичайники знайшли наступного дня.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки та службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Згодом через смерть хлопця підозри вручили п’ятьом людям, зокрема підприємцю, який керував канатною дорогою.