У Києві вихователів дитсадка, де травмувалася дитина, викрили на підробці документів

Правоохоронці виявили, що вихователі не проходили медичний огляд

У Києві після травмування дворічної дитини в приватному дитячому садку правоохоронці виявили підроблені медичні книжки у працівників закладу.

За даними прокуратури, директорка дитсадка замовила фальшиві документи для себе та ще п’яти працівників.

При перевірці закладу після травмування дитини правоохоронці виявили, що керівниця та вихователі там не проходили обов’язковий профілактичний медичний огляд.

Поліціянти встановили, що директорка закладу у вересні 2024 року через інтернет замовила для себе та п’ятьох працівників підроблені медичні книжки.

"Працівники, які не пройшли обов’язковий медичний огляд, мали б бути відсторонені від роботи. Натомість директорка навпаки допомогла підлеглим з використанням підроблених документів", – пояснили в прокуратурі.

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Керівниці дитсадка повідомили про підозру за правопорушеннями, передбаченими

частиною 5, статті 27, частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу – пособництво в підробці документів;

частиною 4 статті 358 – використання підроблених документів.

Обвинувальний акт щодо директорки скерували до суду.

Нагадаємо, у грудні 2024 року дворічний вихованець приватного дитсадка впав зі сходів та отримав тяжкі тілесні ушкодження. За даними поліціянтів, тоді дитину за руку вела вихователька.

У дитсадку травмування хлопчика пояснили тим, що той нібито був занадто активним.

46-річній працівниці закладу повідомили про підозру в неналежному вихованні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (частина 2 статті 137 Кримінального кодексу).

Згодом правоохоронці виявили, що підозрювана була однією з працівників, які не проходили медичний огляд. З її особової справи вилучили підроблені документи.