У Києві нетверезий водій збив дитину на пішохідному переході: вона в лікарні

У Києві нетверезий водій збив на переході 14-річну дівчинку та поїхав з місця ДТП

У Києві нетверезий водій на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та втік з місця пригоди.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури розповіла, що дорожньо-транспортна пригода сталася 18 листопада на регульованому пішохідному переході на вулиці Дашкевича.

"33-річний киянин, який перебував за кермом автомобіля Seat Toledo, скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Після того, що трапилося, він покинув місце аварії та поїхав додому, залишивши дитину в небезпеці", – каже речниця.

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Водій був у стані алкогольного сп’яніння – у його крові виявили 2,33 проміле алкоголю.

Свідки події викликали правоохоронців і "швидку допомогу". Дівчинку з травмами середньої важкості та тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої лікарні "Охматдит".

"За кілька годин ми знайшли та затримали втікача. Виявилося, що він мешкав у будинку неподалік від місця ДТП.

Так як підозрюваного вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень, то прокурори клопотали за взяття його під варту", – зазначає Ірина Винокурова.

Чоловікові повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої важкості, а також залишенні постраждалої дитини без допомоги (частина 1 статті 286-1 та частина 1 статті 135 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми розповідали, що у жовтні авто у пішохідній зоні Києва наїхало на чотирьох людей.