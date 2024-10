Авто у пішохідній зоні Києва наїхало на чотирьох людей, є постраждалі: поліція досі не відкрила справу

ДОПОВНЕНО о 15:45

10 жовтня приблизно о 22:00 24-річний водій позашляховика Mercedes-Benz виїхав на тротуар, де влетів у чотирьох людей.

Однак поліція досі не сформувала справу за фактом наїзду, зазначає юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси потерпілих.

Доповнено: у пресслужбі поліції Києва 12 жовтня о 15:28 зазначили, що правова кваліфікація події буде надана після встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

"24-річний керманич автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар з подальшим наїздом на дівчину та чоловіка, які перебували на літній терасі закладу харчування.

У результаті ДТП 24-річну дівчину було госпіталізовано до лікарні, де після надання медичної допомоги її відпустили. 35-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно зі скаргою на біль у нозі, йому надали допомогу без госпіталізації", – заявили правоохоронці.

Як повідомила одна з потерпілих – Марія – у неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку та численні забої та гематоми по всьому тілу.

"Вчора ввечері ми з друзями сиділи на літній терасі за адресою Саксаганського 5. 0 21.42 прямо в наш столик, зносячи на своєму шляху металеві стовпчики та бетонні клумби, в’їхало авто.

Я сиділа ближче всього до дороги, тому бампер машини вʼїхав мені прямо в голову та спину (стільці були досить низькі). Майже одразу після того, як я підвелася – втратила свідомість", – розповідає Марія.

Після інциденту друзі Марії викликали для неї "швидку", але медики нібито не прийняли виклик. Лікарі приїхали лише після поліції.

"Коли я прийшла до тями, мені не ставало краще – почало дуже нудити, тому мене забрали на швидкій в лікарню. Зараз вже відпустили додому з записом про струс мозку, але краще мені не стає – наразі проходжу дообстеження", – каже дівчина.

За словами Марії, столик на літній терасі належить бару, де вона працює адміністраторкою.

Зі слів постраждалих, водій позашляховика після інциденту нібито пояснив свої дії тим, що "зарубився з чуваком на світлофорі та не впорався з керуванням".

Марія зазначила, що коли чоловік вийшов з авто, то в першу чергу оглянув свій транспорт та нібито не звернув уваги на чотирьох потерпілих.

"Замість того, щоб хоча б запитати про наш стан або допомогти підвестися, він одразу почав погрожувати, що він із "команди ОЕ" (гурту "Океан Ельзи", чий концерт мав відбутися наступного дня – ред.) і краще нам мовчати, бо його все одно "відмажуть". Команда ОЕ допомогла розібратися з інцидентом та заявила, що цей чоловік не має до музичного гурту жодного стосунку. Він лише привіз реквізит на концерт і мав браслет staff", – стверджує потерпіла.

Вона зазначає, що перший загін поліції зафільмував на телефон місце інциденту та продивився запис з камери.

"На наші прохання зробити протокол чи заяву ми отримали відмову. На прохання не пускати водія назад за кермо та відібрати в нього ключі, щоб він не покинув місце злочину – також відмова. Дані жодних потерпілих не були записані (хоча ми дуже настоювали на цьому). Через таку поведінку поліції ми викликали інший наряд, але ситуація не покращилася", – заявила Марія.

За словами адвокатів, чоловік є особистим водієм Лідії Сметани – власниці бренду одягу One by One, у якої була колаборація з гуртом "Океан Ельзи" в рамках концерту. Автомобіль Mercedes-Benz, на якому водій Лідії наїхав на людей, також належить їй. Цю інформацію згодом оприлюднила блогерка у своєму Instagram.

Пізніше на місце події приїхала сама Лідія Сметана зі своїм адвокатом Геннадієм Подвезько.

"Власницю авто так само не цікавив стан потерпілих, лише просила "не чіпати авто, бо воно нове". Адвокат Лідії Сметани разом з поліцією почали оформлювати ДТП, не допускаючи до цього потерпілих і вписуючи неіснуючих свідків. Коли потерпілі спробували сфотографувати документи, адвокат Геннадій Подвезько напав на них, почав бити та повалив на землю, у тому числі двох потерпілих жінок. Від дій адвоката також постраждав і дідусь, який просто проходив повз", – розповіли у юридичній компанії Міллер.

Юристи також заявили, що поліція ігнорувала прохання потерпілих та не приймала від них заяви. За даними адвокатів, правоохоронці досі не затримали водія Лідії Сметани та не вилучили її автомобіль для проведення автотехнічної експертизи. Разом із тим проігнорували побиття потерпілих адвокатом Лідії Сметани.

Близько опівночі правоохоронці провели тест на алкоголь, а текст на наркотичне сп'яніння відклали "на потім".

Як пояснив адвокат потерпілих Павло Гончаренко, тест на наркотичні засоби має проводиться у медичній установі.Але є й практика проведення тесту на місці аварії.

"Такі тести можна придбати в аптеці. Це власне й пропонували потерпілі, але водій та правоохоронці відмовилися робити тест на місці. Наразі мені не відомо чи провели водію тест на наркотики", – додав адвокат.

Опівночі поліція почала погрожувати потерпілим порушенням комендантської години, кажуть у компанії "Міллер".

Також правоохоронці нібито зауважили потерпілим, що столик, за яким вони сиділи, розташованій на неорендованій частині тротуару.

"Ми вимагаємо, щоб поліція та всі причетні несли відповідальність за свої дії. Попри неодноразові пропозиції вирішити питання грошима та закрити справу на місці, ми твердо відмовилися. Ми віримо в справедливість і прагнемо змін, щоб кожен відповідав за свої вчинки перед законом", – заявила Марія.

Представники "Океану Ельзи" повідомили, що Лідія Сметана, переймаючись подальшою співпрацею, намагалася запевнити їх у тому, що "справу вже владнали та в потерпілих більше немає питань".

Лідія Сметана опублікувала допис, в якому вибачилась та зазначила, що зв'язалась з потерпілими. Але Марія та троє її друзів спростовують цю інформацію.

У Нацполіції зазначили, що наразі ще встановлюють обставини ДТП, в якому водій "не впорався з керуванням" та наїхав на тротуар.

Юристи компанії "Міллер" вважають, що цей інцидент підпадає під кримінальне правопорушення, яке треба повноцінно розслідувати, опитувати свідків тощо.

"Правоохоронці мали б відкрити кримінальну справу невідкладно. Зі свого боку, розуміючи, очевидну бездіяльність поліції, я додатково звернувся із відповідною заявою до поліції про необхідність внесення відомостей в ЄРДР. Поки вони цього не зробили.

Зараз є протокол про дорожньо-транспортну пригоду і схема ДТП. Це є достатнім для складання протоколу про адміністративне правопорушення, але оскільки є постраждалі з тілесними ушкодженнями, це має класифікуватися як кримінальне провадження", – зауважив адвокат потерпілих Павло Гончаренко у коментарі "УП. Життя".





Він пояснив, що судово-медичний експерт може встановити ступінь тілесних ушкоджень лише в межах кримінальної справи. Цьому має передувати відповідна постанова від детектива або прокурора.

"Правоохоронці мають провести досудове розслідування: отримати записи з камер відеоспостереження на будівлі та з системи “Безпечне місто”. Також мають допитати постраждалих та усіх свідків, що були на вулиці в момент аварії, а також забрати авто для проведення автотехнічної експертизи. І лише за сукупним результатом проведених дій поліція може дійти обґрунтованого висновку про міру відповідальності водія", – продовжив він.

Адвокат припустив, що орган досудового розслідування може встановити, що недостатньо доказів для притягнення водія до кримінальної відповідальності. Тоді дії водія трактуватимуть як адміністративне правопорушення. Наразі водію загрожує штраф менше тисячі гривень.

"Це цікавий кейс з позиції свавілля кожного учасника, який був на місці події – правоохоронців, водія, власниці авто, її адвоката. Останній загалом застосував фізичну силу до постраждалих. Щодо цього ми ініціюємо окреме досудове розслідування і притягнення адвоката до кримінальної відповідальності та позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю, бо його дій – порушення адвокатської етики", – заявив Павло Гончаренко.