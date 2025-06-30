Пакували кокаїн у колонки й доставляли на таксі: у Києві затримали підпільних наркоторговців

У Києві затримали двох чоловіків, які торгували кокаїном. Вони пакували наркотики в аудіоколонки та доставляли їх клієнтам за допомогою служб таксі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, мешканці столиці віком 22 та 38 років організували роботу підпільної онлайн-наркокрамниці, де можна було придбати психотропні та наркотичні речовини, зокрема кокаїн.

"Замовлення клієнти робили через канал у Telegram та оплачували через криптогаманець. Доставляли товар клієнтам службою таксі, пакуючи наркотики в коробки з музичними колонками.

Зберігали заборонені речовини у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану, де нелегально мешкав один з організаторів бізнесу", – розповіли у прокуратурі.

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Правоохоронці затримали спільників "на гарячому" – під час збуту наркотиків. Під час обшуків у них вилучили півтора кілограма кокаїну, 300 пігулок екстазі, мефедрон та канабіс. Їх відправили на експертизу.

Чоловікам оголосили підозри за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотиків психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше поліцейські викрили групу осіб, які продавали в інтернеті таблетки для схуднення із психотропною речовиною.