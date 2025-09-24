Замкнула немовля у квартирі на 5 днів та поїхала у Харків: столична поліція оголосила підозру 17-річній матері

У Києві правоохоронці оголосили підозру 17-річній дівчині, яка залишила свого семимісячного сина в зачиненій квартирі на пʼять днів. Хлопчика госпіталізували в критичному стані – він впав у кому.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та поліція міста.

Нагадаємо, у січні цього року до поліції надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що чотири дні тому його знайома залишила самого удома 7-місячного сина та надав правоохоронцям адресу.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники "швидкої допомоги" та працівники служби у справах дітей. Однак двері їм ніхто не відчинив. Щоб потрапити до помешкання, правоохоронці викликали Київську службу порятунку "КАРС".

В одній з кімнат правоохоронці знайшли маленького хлопчика, який перебував у вкрай виснаженому стані. Його забрали до лікарні. Медики стабілізували стан малюка та досі про нього піклуються.

"Хлопчик провів у реанімації лікарні понад 5 місяців. Тяжкий стан дитини був викликаний не лише тим, що малюк кілька днів був без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась про сина – дитину погано годували, рідко змінювали підгузки, хлопчик весь час був у ліжку, внаслідок чого виникли у нього пролежні", – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці також відшукали матір малюка – нею виявилася неповнолітня, якій зараз виповнилося 17 років. Вона орендувала житло у Києві, приїхала до столиці разом із матір’ю, тобто бабусею хлопчика, однак та проживала окремо. Батько дитини – невідомий. За словами поліцейських, дівчина залишила немовля одне у квартирі на п’ять днів, а сама поїхала до Харкова.

Слідчі оголосили 17-річній матері про підозру за:

статтею 166 – злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною;

частиною 3 статті 135 – залишення в небезпеці.

Їй загрожує покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Окрім того, вирішуватиметься питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав.